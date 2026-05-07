Pháp nhọc nhằn hạ Paraguay: Bản lĩnh Mbappe và nước cờ mang tên Desire Doue Vượt qua lối chơi phòng ngự tiêu cực và những tiểu xảo của Paraguay, tuyển Pháp ghi tên mình vào tứ kết World Cup nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của nhân tố dự bị và sự điềm tĩnh của Kylian Mbappe.

Trận đấu vòng 1/8 World Cup giữa Pháp và Paraguay không chỉ là một cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra cực hạn về bản lĩnh và sự kiên nhẫn. Trước một đối thủ sẵn sàng dùng mọi "nghệ thuật hắc ám" để phá lối chơi, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã tìm thấy ánh sáng từ băng ghế dự bị để định đoạt số phận trận đấu.

Bức tường thép và những con số thống kê kỳ lạ

Paraguay bước vào trận đấu với một mục tiêu duy nhất: phá nát nhịp độ chơi bóng của đối phương. Với sơ đồ 5-4-1 lùi sâu, đại diện Nam Mỹ đã tạo ra một khối bê tông vững chắc trước khung thành. Thống kê chỉ ra rằng, trong hiệp một, Paraguay chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 20% và không có nổi một lần chạm bóng nào trong vòng cấm của tuyển Pháp.

Đáng chú ý hơn, dù phạm lỗi tới 13 lần và liên tục sử dụng các tiểu xảo để gây ức chế, Paraguay lại không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào từ trọng tài Tantashev. Sự quyết liệt thái quá này khiến các ngôi sao sáng tạo bên phía Pháp gặp vô vàn khó khăn. Trong cái nóng như thiêu đốt, các cầu thủ áo lam dần rơi vào bế tắc khi không gian trong vòng cấm bị thu hẹp đến mức tối đa.

Desire Doue: Nút thắt được tháo gỡ

Khi các phương án tấn công chính thức trở nên vô vọng, HLV Didier Deschamps đã chứng minh tại sao ông là người nắm giữ vận mệnh của bóng đá Pháp lâu đến vậy. Việc tung Desire Doue vào sân chính là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện. Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế PSG mang đến sự đột biến mà những người đá chính trước đó thiếu hụt.

Phút quyết định, Doue thực hiện pha đi bóng kỹ thuật vượt qua ba cầu thủ đối phương trước khi bị Diego Gomez phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Dù các cầu thủ Paraguay vây kín trọng tài để phản đối, VAR đã nhanh chóng xác nhận một quả phạt đền không thể tranh cãi cho "Les Bleus".

Pha phạm lỗi tai hại của Diego Gomez

Bản lĩnh của Kylian Mbappe trước "đàn sói"

Áp lực trên chấm 11m không chỉ đến từ tính chất của trận knock-out mà còn từ những chiêu trò của đối thủ. Gustavo Velazquez thậm chí đã cố tình giẫm nát chấm phạt đền nhằm làm khó người thực hiện. Tuy nhiên, trước mặt anh là Kylian Mbappe – người luôn biết cách tỏa sáng dưới áp lực nghẹt thở.

Số 10 của tuyển Pháp thực hiện cú dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng, Mbappe đáp trả những khiêu khích từ đầu trận bằng một nụ cười đầy thách thức. Đó là hình ảnh biểu tượng cho sự trưởng thành: không cần tranh cãi, chỉ cần chiến thắng để đưa ra câu trả lời đanh thép nhất.

Mbappe liên tục bị đối phương khiêu khích

Dấu ấn Deschamps và bóng ma năm 1998

Diễn biến trận đấu này gợi nhớ lại ký ức tại World Cup 1998, nơi Pháp cũng từng chật vật trước Paraguay ở vòng 1/8 và chỉ thắng nhờ bàn thắng vàng của Laurent Blanc. Deschamps, người từng đeo băng thủ quân năm đó, hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự kiên trì.

Dù chiến thắng, tuyển Pháp vẫn để lộ những vấn đề cần khắc phục. Việc thiếu sự di chuyển không bóng linh hoạt và quá lạm dụng các cú sút xa (10/12 cú dứt điểm thực hiện ngoài vòng cấm) là điểm trừ lớn. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh của Deschamps bên ngoài đường biên cho thấy ông luôn tin tưởng vào chiều sâu đội hình mà mình đang sở hữu.

Doue mang tới khác biệt lớn cho Pháp

Vượt qua Paraguay, Pháp sẽ tiến vào tứ kết để đối đầu với Morocco. Đối thủ tiếp theo hứa hẹn sẽ chơi cởi mở hơn, mang lại nhiều không gian hơn cho Mbappe và các đồng đội. Với việc các nhân tố dự bị như Desire Doue đang có phong độ cao, Deschamps hoàn toàn có thể tự tin vào hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.