Pháp thắng áp đảo Na Uy 4-1: Dembele lập hat-trick từ những nét vẽ của Mbappe Ousmane Dembele rực sáng với cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Na Uy tại World Cup 2026, ghi đậm dấu ấn chiến thuật từ vai trò nhạc trưởng của Kylian Mbappe.

Đội tuyển Pháp vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Na Uy. Trong một ngày mà Kylian Mbappe chấp nhận lùi sâu để sắm vai "kiến trúc sư", Ousmane Dembele đã biến sân cỏ thành sàn diễn riêng với một cú hat-trick thượng hạng, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ứng viên vô địch.

Sức mạnh áp đảo từ bộ đôi Mbappe - Dembele

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV ĐT Pháp đã nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Sự kết hợp giữa tốc độ của Dembele và nhãn quan chiến thuật của Mbappe đã tạo nên một hệ thống tấn công rực lửa, liên tục gieo rắc nỗi ám ảnh lên hàng thủ đội bóng Bắc Âu.

Na Uy bất lực trước tốc độ và đẳng cấp của bộ đôi Mbappe - Dembele

Cơn lốc bàn thắng và siêu phẩm cứa lòng

Sự khác biệt về đẳng cấp được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 7. Trong một tình huống triển khai tấn công mẫu mực, Kylian Mbappe lùi sâu nhận bóng rồi tung đường chuyền chéo sân cực kỳ tinh tế xé toang hàng thủ đối phương. Ousmane Dembele tăng tốc mạnh mẽ, loại bỏ sự truy cản của Bjorkan trước khi tung cú dứt điểm chéo góc đầy uy lực, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 20, kịch bản tấn công của người Pháp còn trở nên hoàn hảo hơn. Dembele tiếp tục thực hiện pha đi bóng lắt léo từ cánh phải, cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp. Bóng đi theo một quỹ đạo khó tin, găm thẳng vào góc chết khung thành khiến thủ môn Selvik hoàn toàn đứng chôn chân. Siêu phẩm này không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn đánh sập ý chí kháng cự của Na Uy.

Vai trò nhạc trưởng của Kylian Mbappe

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử trong những khoảnh khắc đầu tiên, Mbappe vẫn là linh hồn trong lối chơi của ĐT Pháp. Anh tham gia tích cực vào các tình huống pressing, khiến hàng thủ Na Uy rối loạn. Đáng chú ý, ngay cả khi bị Ostigard kéo áo lộ liễu, tiền đạo này vẫn duy trì sự thăng bằng để duy trì nhịp độ tấn công cho toàn đội.

Trận đấu khép lại với kịch bản không thể trọn vẹn hơn cho cá nhân Dembele khi anh hoàn tất cú hat-trick, ấn định thắng lợi 4-1 cho Pháp. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy sự đa dạng trong phương án tiếp cận trận đấu của nhà đương kim Á quân thế giới, khi Mbappe sẵn sàng hy sinh vai trò ghi bàn để trở thành trạm trung chuyển bóng hoàn hảo.