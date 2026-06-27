Pháp thắng đậm Na Uy 4-1: Dembele lập hat-trick lịch sử, Les Bleus hiện chân dung quân vương Chiến thắng 4-1 trước Na Uy giúp Pháp toàn thắng vòng bảng World Cup lần đầu sau 28 năm. Ousmane Dembele rực sáng với hat-trick nhanh thứ hai lịch sử giải đấu.

Đội tuyển Pháp vừa gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại World Cup bằng chiến thắng áp đảo 4-1 trước Na Uy trong lượt trận cuối bảng I. Không chỉ là một trận thắng về mặt tỷ số, đoàn quân của HLV Didier Deschamps còn tái hiện lại hình ảnh đầy sức mạnh của thế hệ vàng năm 1998 với lối chơi tấn công rực lửa và sự lỳ lợm ở những khoảnh khắc quyết định.

Cú hat-trick "điện xuyệt" của Ousmane Dembele

Tâm điểm của trận đấu tại SVĐ quốc gia gọi tên Ousmane Dembele. Tiền đạo thuộc biên chế PSG đã có một hiệp thi đấu bùng nổ nhất trong sự nghiệp quốc tế khi liên tiếp xé lưới Na Uy ở các phút 7, 20 và 32. Sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Dembele là lời khẳng định giá trị sau quãng thời gian chịu nhiều chỉ trích về phong độ tại ĐTQG.

Với việc hoàn tất cú hat-trick chỉ trong 32 phút đầu trận, Dembele chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lập hat-trick nhanh thứ hai tại đấu trường World Cup. Thành tích này chỉ xếp sau huyền thoại Erich Probst của đội tuyển Áo, người đã thiết lập kỷ lục vào năm 1954. Sự thăng hoa của Dembele mang lại phương án tấn công đa dạng cho "Les Bleus" bên cạnh mũi nhọn Mbappe.

Dembele bùng nổ với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Tầm ảnh hưởng của Kylian Mbappe và kỷ lục mới

Dù không trực tiếp ghi bàn và có pha dứt điểm dội xà ngang ngay từ phút đầu tiên, Kylian Mbappe vẫn chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của Pháp. Ngôi sao mang băng đội trưởng đã đóng vai trò kiến thiết với hai đường dọn cỗ chuẩn xác để Dembele lập công. Khả năng thu hút hậu vệ đối phương của Mbappe đã mở ra khoảng trống mênh mông cho các đồng đội khai thác.

Đáng chú ý, việc ra sân ngay từ đầu trong trận đấu này giúp Mbappe thiết lập một cột mốc vĩ đại. Ở tuổi 27 và 188 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt mốc 15 lần đá chính tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục cũ của danh thủ Mario Kempes (Argentina). Sự bền bỉ và đẳng cấp duy trì ở mức cao nhất giúp Mbappe tiếp tục xô đổ những giới hạn của bóng đá thế giới.

Mike Maignan: Chốt chặn đáng tin cậy trên chấm 11m

Khi Na Uy nỗ lực vùng lên ở đầu hiệp hai và được hưởng quả phạt đền ở phút 50, Mike Maignan đã chứng minh giá trị của một thủ môn đẳng cấp thế giới. Thủ thành đang khoác áo AC Milan đã phán đoán chính xác hướng sút của Jorgen Strand Larsen để thực hiện pha cản phá xuất sắc, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Pha cứu thua này mang ý nghĩa lịch sử khi Maignan trở thành người gác đền đầu tiên của tuyển Pháp cản phá thành công một quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup kể từ sau chiến tích của Joel Bats trước Brazil vào năm 1986. Sự vững chãi của Maignan mang lại sự tự tin tuyệt đối cho hàng phòng ngự phía trên.

Tái hiện hào quang 1998 và chiều sâu đội hình

Chiến thắng 4-1 giúp Pháp khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ hai trong lịch sử tham dự World Cup, đội tuyển Pháp giành chiến thắng cả ba trận vòng bảng. Lần đầu tiên họ làm được điều này là tại kỳ đại hội năm 1998 trên sân nhà – giải đấu mà họ đã lên ngôi vô địch. Sự trùng hợp kỳ lạ này đang nhen nhóm hy vọng về một kịch bản tương tự cho người hâm mộ xứ lục lăng.

Pháp cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu trong tay HLV Deschamps. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ dựa vào các ngôi sao, chiều sâu đội hình của Pháp cũng được thể hiện rõ nét trong hiệp hai. Những sự thay đổi người của HLV Deschamps đều phát huy hiệu quả. Phút 90+4, bộ đôi tài năng trẻ Bradley Barcola và Desire Doue phối hợp ăn ý để ấn định tỷ số 4-1. Khả năng kết nối giữa các nhân tố dự phòng và đội hình chính cho thấy Pháp đang sở hữu lực lượng cực kỳ dày dạn, sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn ở vòng loại trực tiếp.