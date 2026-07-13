Pháp vs Tây Ban Nha: 5 trận cầu lịch sử định hình mối duyên nợ vĩ đại Từ sai lầm kinh điển của Arconada năm 1984 đến màn rượt đuổi tỷ số 5-4 kịch tính năm 2025, lịch sử đối đầu Pháp - Tây Ban Nha luôn đầy rẫy những khoảnh khắc thiên tài.

Trận bán kết World Cup sắp tới giữa Pháp và Tây Ban Nha không đơn thuần là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là sự nối dài của một trong những đối đầu kịch tính nhất lục địa già. Khi "Les Bleus" hướng tới trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp, còn "La Roja" muốn khẳng định vị thế thống trị sau chức vô địch EURO 2024, lịch sử hào hùng của họ chính là điểm tựa cho một chương mới đầy hứa hẹn.

1. Chung kết EURO 1984: Bước ngoặt từ sai lầm của Arconada

Đây là lần đầu tiên hai quốc gia láng giềng đối đầu trực tiếp trong một trận chung kết lớn. Diễn ra tại sân Parc des Princes, trận đấu mang tính biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Pháp dưới kỷ nguyên Michel Platini. Bước ngoặt đến ở phút 57 từ một tình huống đá phạt trực tiếp.

Thủ môn Luis Arconada của Tây Ban Nha, người vốn có phong độ xuất sắc trước đó, đã mắc một sai lầm khó tin khi để bóng trượt qua tay đi vào lưới sau cú sút của Platini. Đây là bàn thắng thứ 9 của huyền thoại này tại giải đấu, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Bruno Bellone sau đó ấn định tỷ số 2-0, mang về chiếc cúp vô địch châu Âu đầu tiên cho nước Pháp, đánh dấu sự khởi đầu của một thế lực mới.

2. World Cup 2006: Bản lĩnh của Zinedine Zidane

Trước thềm đại chiến năm nay, cuộc đụng độ tại Đức năm 2006 là lần duy nhất hai đội gặp nhau tại một kỳ World Cup. Thời điểm đó, Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, vừa trải qua vòng bảng hoàn hảo với 3 trận toàn thắng. Ngược lại, tuyển Pháp với đội hình già nua bị nghi ngờ về năng lực sau khi chật vật vượt qua vòng bảng ở vị trí nhì bảng.

"La Roja" cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của David Villa trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, bản lĩnh của những nhà vô địch đã lên tiếng. Franck Ribery gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Trong những phút cuối kịch tính của hiệp hai, Patrick Vieira và Zinedine Zidane lần lượt lập công, hoàn tất cuộc lội ngược dòng 3-1 đầy cảm xúc, tiễn thế hệ trẻ của Tây Ban Nha về nước trong sự ngỡ ngàng.

3. Chung kết Nations League 2021: Mbappe và Benzema lên tiếng

Trận tranh ngôi vương tại Milan diễn ra trong bối cảnh bóng đá thế giới đang tái thiết sau đại dịch. Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique đã kiểm soát bóng vượt trội và vươn lên dẫn trước nhờ công của Mikel Oyarzabal ở hiệp hai. Tuy nhiên, đẳng cấp ngôi sao của người Pháp đã định đoạt trận đấu chỉ trong ít phút.

"Tuyệt phẩm" của Benzema mở ra màn ngược dòng cho tuyển Pháp trước Tây Ban Nha. Ảnh: DM

Karim Benzema, trong giải đấu đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau 5 năm vắng bóng, đã vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ để gỡ hòa. Không lâu sau đó, Kylian Mbappe ghi bàn thắng quyết định đầy tranh cãi nhưng hợp lệ, giúp đoàn quân của Didier Deschamps lên ngôi vô địch Nations League.

4. Bán kết EURO 2024: Sự xuất hiện của thiên tài Lamine Yamal

Tại Munich, Pháp tiến vào bán kết với lối chơi thực dụng cực đoan, trong khi Tây Ban Nha là đội bóng tấn công quyến rũ nhất giải. Dù Randal Kolo Muani sớm đưa Pháp vượt lên dẫn trước, nhưng đây lại là sân khấu để một huyền thoại mới bước ra ánh sáng: Lamine Yamal.

Yamal và siêu phẩm vào lưới Pháp ở EURO 2024. Ảnh: Getty Images.

Khi mới 16 tuổi, Yamal đã thực hiện một cú dứt điểm tầm xa không thể cản phá, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành tuyển Pháp. Bàn thắng không chỉ gỡ hòa mà còn đánh sụp hoàn toàn hệ thống phòng ngự trứ danh của đối thủ. Dani Olmo sau đó ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, mở toang cánh cửa cho Tây Ban Nha tiến đến chức vô địch EURO lần thứ 4 trong lịch sử.

5. Nations League 2025: Cơn mưa bàn thắng tại Stuttgart

Cuộc chạm trán gần nhất tại Stuttgart vào năm ngoái đã phá vỡ mọi quy chuẩn về sự thực dụng thường thấy trong các trận cầu lớn. Tây Ban Nha sớm thể hiện sức mạnh hủy diệt khi dẫn trước tới 4-0 nhờ sự tỏa sáng của Nico Williams, Mikel Merino, Pedri và quả phạt đền của Yamal.

Tuy nhiên, tinh thần không bỏ cuộc của người Pháp đã tạo nên một trong những màn rượt đuổi tỷ số điên rồ nhất. Mbappe, Cherki và Kolo Muani liên tục nổ súng để rút ngắn cách biệt xuống 5-4. Dù không thể lật ngược thế cờ, trận đấu này đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của tuyển Pháp sang lối chơi tấn công cởi mở, hứa hẹn một cuộc tái đấu rực lửa tại bán kết World Cup sắp tới.