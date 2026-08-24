Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

"Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài,cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang,

Sau 17 ngày làm việc làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quốc hội cũng đã tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Trước yêu cầu cao về chất lượng, áp lực cả về thời gian và khối lượng công việc, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, làm việc bền bỉ, liên tục cả các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, nhiều ngày làm việc ngoài giờ.

Quang cảnh bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, với 2.680 ý kiến tại tổ, 535 ý kiến tại hội trường, rất thẳng thắn, sâu sắc, xuất phát từ thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng; đề xuất nhiều vấn đề, được cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ.

Nhờ vậy, Quốc hội đã đạt được sự đồng thuận cao đối với toàn bộ nội dung. Đây chính là sự "Linh hoạt-Nhanh chóng-Quyết liệt-Đồng hành" của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc tạo lập hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân.

Quốc hội ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm cao của Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội, đã chủ động, phối hợp chặt chẽ cùng nghiên cứu ngay trong quá trình soạn thảo và tổ chức thẩm tra ngay khi có hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp nhiều phiên để kịp thời cho ý kiến.

Kỳ họp này một lần nữa khẳng định nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là: chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm; công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề nhiều công việc.

Thành công của Kỳ họp tiếp tục minh chứng sinh động của ý Đảng hợp với lòng dân, đồng hành thực chất, quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương có liên quan trong việc chủ động xử lý ngay những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, không để chậm trễ, ách tắc, với tinh thần: đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả.

Kính thưa Quốc hội,

Để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống, công tác tổ chức thực hiện cần được triển khai đồng bộ, khẩn trương, bài bản; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thi hành các luật, nghị quyết ngay từ thời điểm có hiệu lực.

Tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm, không trông chờ, đùn đẩy; không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo tinh thần Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vừa được Quốc hội thông qua; ứng dụng khoa học, công nghệ, nền tảng số và phương thức truyền thông mới để pháp luật đến với người dân, doanh nghiệp nhanh nhất, dễ hiểu nhất, thuận tiện nhất.

Cùng với đó, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội chủ động giám sát và có kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn.

Đối với 2 địa phương Quảng Ninh và Bắc Ninh, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, để hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay khi Nghị quyết thành lập 2 thành phố có hiệu lực. Tạo không khí phấn khởi, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển trong các tầng lớp nhân dân; đảm bảo người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Kính thưa Quốc hội

Nhân dịp này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trong hoạt động lập pháp của Quốc hội. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã thông tin kịp thời, đầy đủ, sinh động về Kỳ họp; chân thành cảm ơn đồng bào ở trong nước và nước ngoài về sự quan tâm, ủng hộ đối với các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ.

Kính thưa Quốc hội

Còn chưa đầy 2 tháng nữa Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành Kỳ họp thường lệ lần thứ 2, dự kiến sẽ xem xét, thông qua khối lượng lập pháp đặc biệt lớn. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, chủ động, khoa học; phát huy những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả đã được kiểm chứng trong thời gian qua; chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm các nội dung sẽ trình Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lập pháp.Đất nước ta đang bước vào giai đoạn "tăng tốc, bứt phá," những quyết sách được thông qua tại Kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Đại biểu dự Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, các ngành, các cấp với tư duy mới, quyết tâm mới, khí thế mới, hành động quyết liệt, tiếp tục đồng hành, giám sát, góp ý kiến để các quyết sách của Quốc hội đi vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả và bền vững; ra sức thi đua, sáng tạo, đoàn kết thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!".