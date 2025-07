Chính trị Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng 16/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng.



Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Thưa các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng,

Thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng!

Trong không khí cả nước đang khẩn trương, khí thế vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập và hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, hôm nay, tôi rất vui mừng đến tham dự Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí, quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và cử tri, Nhân dân,

Sau Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tập trung ổn định tổ chức, rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể để bắt tay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động tích cực phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị và hoàn thành các nội dung để tổ chức Kỳ họp thứ 2, trong thời gian tương đối ngắn. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí.

Như chúng ta đã biết, kỷ nguyên mới đã mở ra cho tỉnh Lâm Đồng chúng ta rất nhiều tiềm năng và lợi thế cho sự phát triển. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của UBND tỉnh cũng đã phác họa tương đối rõ nét xu hướng tăng trưởng của cả 03 địa phương trước khi sáp nhập, đều ước tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có vị trí địa - chính trị quan trọng, diện tích mở từ cao nguyên, trung du, duyên hải đến biển đảo, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hội tụ đầy đủ tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thuận lợi về rừng, biển, khí hậu, tài nguyên, khoáng sản; có cảng biển, cảng hàng không quốc tế; tuyến cao tốc, quốc lộ, tuyến đường sát, trục giao thông huyết mạch kết nối với các vùng của cả nước; tiềm lực hình thành trung tâm kinh tế khu vực mạnh mẽ có khả năng thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. Với nguồn lực hiện hữu có điều kiện phát triển cả trên 3 trụ cột kinh tế (nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ)… Cùng với đó là hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh đang dần thể hiện sự hiệu quả, khoa học qua thực tế vận hành của bộ máy từ ngày 01/7 đến nay.

Tuy nhiên, để tỉnh nhà phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế đang có, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua những , thách thức, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển. Đặc biệt, là sự nỗ lực, sự vào cuộc hết sức đồng tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND trong tham gia thảo luận, quyết định những chương trình, dự án, chính sách, tạo hành lang pháp lý, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà. Đồng thời, tích cực giám sát để các quy định pháp luật được thực hiện nghiêm túc, các chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống hiệu quả.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và cử tri, Nhân dân,

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh không chỉ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2025, mà còn là dịp để nhìn lại một cách toàn diện, khách quan những điểm mạnh, điểm yếu, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đột phá cho 6 tháng cuối năm - giai đoạn nước rút quyết định thành công của năm 2025, năm cuối của nhiệm kỳ - tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh và thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng, như: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương năm 2025; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp; một số vấn đề liên quan đến vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi… Đây đều là các nội dung quan trọng, cấp bách, cần phải được xem xét ngay tại Kỳ họp này của HĐND.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan của Kỳ họp, tôi đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, các nội dung được trình ra Kỳ họp cần được tập trung thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm và quyết định chính xác, đảm bảo cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, đặc biệt là các quy định về tài chính - ngân sách và chế độ chính sách liên quan đến việc sắp xếp bộ máy sau sáp nhập, để bảo đảm không gián đoạn hoạt động của chính quyền các cấp, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, đề nghị từng đại biểu phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở thực tiễn công tác, năng lực chuyên môn và tầm nhìn chiến lược, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận đối với từng nội dung trình tại kỳ họp, đặc biệt cần chú trọng suy nghĩ kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong từng lĩnh vực để góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Thứ ba, sau Kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp, các cơ quan liên quan và chính quyền cấp cơ sở để đảm bảo những nội dung đã được HĐND tỉnh quyết định trong Kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

Thứ tư, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cần khẩn trương, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp theo quy định, để thông tin, truyền tải những nội dung, chính sách Kỳ họp đã quyết nghị đến với cử tri kịp thời; đồng thời, lắng nghe, nắm bắt, tập hợp đầy đủ kiến nghị, phản ánh của cử tri để kiến nghị, đôn đốc, giám sát các cấp, các ngành giải quyết theo quy định của pháp luật.

Giám sát thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri. Không để tồn đọng, kéo dài các vụ việc khiếu nại, khiến kiện, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức bộ máy. Phối hợp với UBND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật để người dân hiểu rõ các quy định pháp luật mới, những thay đổi tích cực sau sáp nhập, từ đó tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội.

Thứ năm, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền 02 cấp đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ , vướng mắc về pháp lý, cơ chế hoạt động của chính quyền 02 cấp theo thẩm quyền hoặc đề xuất Trung ương chỉ đạo tháo gỡ.

Phối hợp UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính để đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Không để tình trạng người dân gặp khi thực hiện thủ tục hành chính do thay đổi tổ chức bộ máy. Rà soát, giải quyết triệt để các vướng mắc, trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nhất là tại cấp xã, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

* Về các nội dung cụ thể của kỳ họp, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thảo luận các nội dung tại kỳ họp này cần chú ý một số nội dung trọng tâm như sau:

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, cần lưu ý một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của các cơ quan Tỉnh, cụ thể: xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2025, xác định, dự báo các ngành, lĩnh vực trọng điểm có khả năng tạo đột phá, để phấn đấu đạt mức tăng trưởng toàn tỉnh từ 8% trở lên theo mục tiêu đã đề ra.

Nghiên cứu, tham mưu tháo gỡ , vướng mắc đối với các dự án đầu tư lớn, nhất là các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo… tránh lãng phí, tạo động lực phát triển và tăng thu ngân sách. Nghiên cứu, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư các tuyến đường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Chủ động, linh hoạt thực hiện các nội dung, công việc để đẩy nhanh tiến độ các dự lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa, như: Dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1); dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; các dự án khai thác, chế biến khoáng sản…

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về dự toán ngân sách: Cần xem xét kỹ lưỡng việc phân bổ nguồn lực để đảm bảo vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng đến việc bố trí kinh phí cho công tác kiện toàn bộ máy và hỗ trợ cán bộ, công chức trong quá trình sắp xếp.

Về chính sách hỗ trợ: Các quy định về chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập cần được xem xét thấu đáo để vừa đảm bảo tính nhân văn, vừa tạo động lực cho đội ngũ cán bộ an tâm công tác, góp phần ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về phân cấp quản lý: Việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp cần đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của từng địa phương, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Cần đảm bảo việc phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng quy định của pháp luật, áp dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 111 năm 2024 của Quốc hội để thúc đẩy việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí, cử tri và Nhân dân,

Tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; trước yêu cầu tốc độ tăng trưởng của tỉnh cả năm đạt 8% trở lên, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất, trên cơ sở thảo luận dân chủ, rõ giải pháp, biện pháp tính khả thi cao; nhất quán và đồng bộ trong tư duy, hành động và phản hồi trung thực, kịp thời. Phải khắc phục bằng được tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phải nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần chia sẻ, dám hành động, chủ động, sáng tạo. Trong từng quyết sách, từng bước đi, cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; thực hiện bảo đảm nguyên tắc chuyển từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân. Tuyệt đối không để gián đoạn các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để xác định và khẳng định niềm tin với Nhân dân và xã hội.

Trên tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Hành động - Hiệu quả", tôi tin tưởng rằng, Kỳ họp HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định đúng đắn các nội dung theo chương trình đề ra. HĐND tỉnh ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, chúng ta sẽ vượt qua mọi , thách thức để xây dựng tỉnh Lâm Đồng mới - một tỉnh phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng với tiềm năng và lợi thế.

Một lần nữa, xin chúc toàn thể các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, cử tri và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh Lâm Đồng thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!