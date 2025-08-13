Chính trị Phát động cấp quốc gia ủng hộ nhân dân Cuba Ngày 13/8, Lễ phát động cấp quốc gia ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã chính thức diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc.

Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Chữ thập đỏ tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng

Lễ phát động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - ngoại giao sâu sắc, mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tham dự lễ phát động

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân đạo, truyền thống đoàn kết quốc tế cao đẹp của Nhân dân Việt Nam. Qua đó khẳng định thông điệp Việt Nam luôn thủy chung, son sắt, trước sau như một bên cạnh Nhân dân Cuba - những người bạn anh em đã từng kề vai sát cánh trong những năm tháng kháng chiến và công cuộc xây dựng đất nước.

Lễ phát động kéo dài từ ngày 13/8 - 16/10/2025, nhằm vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quyên góp, chia sẻ, hỗ trợ Nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và ảnh hưởng của cấm vận kéo dài.

Phát động ủng hộ Nhân dân Cu Ba tại điểm cầu Hà Nội ( ảnh: Chính phủ.vn)

Các đại biểu tham dự đã được xem phóng sự “Từ Trái tim Việt Nam - Gửi trọn tình yêu Cuba”. Nhiều tiết mục văn nghệ ý nghĩa, thắm đượm tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước; trong đó, có bài hát “Việt Nam - Cuba, một nhà” gây xúc động.

Đặc biệt, chương trình còn có buổi tọa đàm, giao lưu với các diễn giả am hiểu về Cuba. Qua đây, những câu chuyện chân thực, xúc động về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã góp phần làm nổi bật hơn giá trị lịch sử, chiều sâu chiến lược và tình cảm thủy chung trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc

Việc tổ chức Lễ phát động không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình bạn bền chặt, mẫu mực giữa hai quốc gia.

Chương trình sẽ vận động nguồn lực trợ giúp Nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững. Qua đó, góp phần giúp đỡ Nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và đặc biệt tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện, trở thành nguồn cổ vũ lớn lao, sự hỗ trợ quý báu và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba tháng 9/2024 đã thống nhất xác định năm 2025 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba", khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước lên một tầm cao mới, phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Đồng thời, tái khẳng định tình đoàn kết và kiên định ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mà Cuba đang trải qua.

Trong 65 ngày diễn ra chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức khác nhau.