Phát động Cuộc thi Nhiếp ảnh Xiếc Việt Nam lần thứ nhất 2025

Ngày 12-8, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí công bố Cuộc thi Nhiếp ảnh Xiếc Việt Nam 2025.

Đây là sân chơi nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của xiếc Việt, nơi hội tụ kỹ năng điêu luyện, sự sáng tạo không ngừng và tinh thần cống hiến thầm lặng của các nghệ sĩ. Thông qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, cuộc thi hướng tới việc lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng, lan tỏa giá trị văn hóa và nghệ thuật xiếc tới công chúng trong nước và quốc tế.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên ngành xiếc tổ chức Cuộc thi Nhiếp ảnh Xiếc Việt Nam 2025, có quy mô cả trong nước và quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Xiếc là một loại hình nghệ thuật đặc thù, được yêu mến bởi nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Đã có những khoảnh khắc mà cả đời người nghệ sĩ chỉ có một lần duy nhất, nhờ ống kính nhiếp ảnh mà những hình ảnh đó được lưu giữ. Chúng tôi muốn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Xiếc Việt Nam để sưu tập, chọn lọc thật nhiều tác phẩm đẹp, phản ánh các thời kỳ và những khoảnh khắc đắt giá nhất của nghệ sĩ trên sân khấu. Sau đó, chúng tôi sẽ biên soạn thành một ấn phẩm ảnh xiếc, đồng thời số hóa và phổ biến trên các nền tảng truyền thông của Liên đoàn”.

NSND Tống Toàn Thắng giới thiệu về Cuộc thi Nhiếp ảnh Xiếc Việt Nam với báo chí.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hà, Giám khảo Cuộc thi Nhiếp ảnh Xiếc Việt Nam 2025, cho rằng điều làm nên sức hút của ảnh xiếc không chỉ nằm ở những giây phút thăng hoa trên sân khấu, mà còn ở cả những khoảnh khắc phía sau hậu trường.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài, không giới hạn độ tuổi, bao gồm cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên và những cá nhân đam mê nhiếp ảnh. Tác phẩm dự thi chia thành hai hạng mục: Hạng mục dành cho thí sinh đã có tác phẩm, gửi trực tuyến qua biểu mẫu đăng ký của Ban Tổ chức; hạng mục dành cho thí sinh chưa có tác phẩm, tác nghiệp trực tiếp tại Rạp Xiếc Trung ương theo lịch trong thời gian nhận bài dự thi.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 21-9, mở bình chọn trực tuyến từ 26-9, công bố Top 30 tác phẩm trưng bày triển lãm vào 15-10, hoàn tất chấm chọn vào 30-10 và tổ chức triển lãm, trao giải vào 15-11.

Tin, ảnh: PHẠM THỨ

