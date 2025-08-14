Dòng chảy thông tin Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 134/CĐ-TTg ngày 13/8/2025 về việc đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường trên toàn quốc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân.

Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường ở nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, khu dân cư và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi, rác thải tồn đọng, chưa được thu gom, xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe Nhân dân và làm mất mỹ quan đô thị, nông thôn. Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, nhất là những ngày tới cả nước sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung sau:

a) Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, tham gia tổng vệ sinh môi trường chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động Nhân dân cam kết và tự nguyện, tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà, ngoài ngõ, khu dân cư, khu vực công cộng, không xả, vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định.

b) Chỉ đạo, huy động các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, trong đó đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân… làm nòng cốt để tổ chức, hướng dẫn, giám sát, thực hiện phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vệ sinh tại các khu dân cư, khu vực công cộng.

c) Rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp tại khu dân cư, chợ, bến xe, trường học, khu vui chơi, giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

d) Chỉ đạo các đơn vị chức năng thu gom, tiếp nhận, phân loại và xử lý rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, nhất là tại khu dân cư, nơi công cộng, khu du lịch, đường phố, đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển những ngày trước, trong và sau dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi.

Tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện các nội dung sau:

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố, ngõ xóm, khu dân cư, sông hồ, ao đầm, kênh mương, hệ thống tiêu thoát nước.

b) Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

c) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào, cuộc vận động gắn với tiêu chí môi trường như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản về vệ sinh môi trường như "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp", "Đường phố văn minh, không rác thải", "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường".

d) Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời phê bình, nhắc nhở nơi thực hiện chưa nghiêm túc nhằm tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong toàn dân về ý thức giữ gìn môi trường sống. Tham gia giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương; kịp thời phản ánh với chính quyền những tồn tại, bất cập trong công tác vệ sinh môi trường để có biện pháp khắc phục.

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp phát huy vai trò xung kích, tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển; phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh trường lớp sáng - xanh - sạch - đẹp, giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên.

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo hội phụ nữ các cấp phát động các phong trào "Gia đình 5 không, 3 sạch", "Nhà sạch, ngõ đẹp"; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên tích cực phân loại rác thải tại hộ gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư.

5. Đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam chỉ đạo hội cựu chiến binh các cấp phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, giám sát việc thu gom rác thải tại địa phương, nêu gương, phát huy vai trò "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

6. Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo hội nông dân các cấp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi vào đúng nơi quy định; tích cực tham gia các phong trào tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, duy trì các mô hình cộng đồng như "Đường hoa, đường cây xanh", "Thôn xóm xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Cánh đồng không rác thải".

7. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương huy động công nhân, người lao động tham gia phong trào tổng vệ sinh trong cơ quan, xí nghiệp, nhà máy.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền về vệ sinh môi trường, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương có trách nhiệm tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, động viên, kêu gọi, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia và thụ hưởng thành quả.

9. Các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tại trung ương và địa phương thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ quan, trụ sở, nơi làm việc chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

10. Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để huy động nguồn lực, phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, tập trung phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên toàn quốc vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2025.

11. Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này.