Phát hiện bầu khí quyển quanh hành tinh đá LHS 1140 b: Bước tiến mới tìm kiếm sự sống Lần đầu tiên, các nhà thiên văn học đã xác nhận sự tồn tại của bầu khí quyển bao quanh một hành tinh đá ngoài hệ Mặt Trời. LHS 1140 b hiện là ứng viên sáng giá nhất trong nỗ lực tìm kiếm thế giới có thể duy trì sự sống.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science, các nhà thiên văn học đã công bố một phát hiện mang tính lịch sử: lần đầu tiên xác nhận được sự tồn tại của bầu khí quyển bao quanh một hành tinh đá ngoài hệ Mặt Trời (exoplanet). Đối tượng nghiên cứu là LHS 1140 b, một hành tinh nằm trong vùng có thể ở được (habitable zone), mở ra cơ hội chưa từng có để tìm kiếm các dấu hiệu sinh học ngoài vũ trụ.

Hình ảnh minh họa một hành tinh xanh và hai ngôi sao.

Đặc điểm kỹ thuật của "Siêu Trái Đất" LHS 1140 b

LHS 1140 b nằm cách Trái Đất khoảng 48 năm ánh sáng, một khoảng cách được coi là khá gần trong quy mô vũ trụ. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn đỏ, loại sao phổ biến nhất trong dải Ngân Hà. Với các chỉ số vật lý vượt trội hơn Trái Đất, nó được xếp vào nhóm "Siêu Trái Đất".

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản của LHS 1140 b so với hành tinh của chúng ta:

Thông số Giá trị so với Trái Đất Khối lượng Gấp 5,6 lần Bán kính Lớn hơn khoảng 70% Khoảng cách 48 năm ánh sáng Loại hành tinh Hành tinh đá (Rocky exoplanet)

Công nghệ Spectrograph và bằng chứng về Heli

Việc phát hiện bầu khí quyển trên một hành tinh đá nhỏ bé là một thách thức kỹ thuật cực lớn, bởi tín hiệu từ chúng thường bị lấn át bởi ánh sáng của ngôi sao chủ. Để đạt được kết quả này, đội ngũ nghiên cứu đã sử dụng Máy quang phổ Echelle hồng ngoại ấm (Winered Spectrograph).

Thông qua quan sát quá trình hành tinh đi qua phía trước ngôi sao chủ (transit), các nhà khoa học đã phát hiện ra khí heli đang thoát ra ngoài không gian. Đây là bằng chứng gián tiếp nhưng chắc chắn về sự tồn tại của một lớp vỏ khí bao quanh hành tinh. Trước đó, nhiều giả thuyết cho rằng bầu khí quyển của LHS 1140 b chủ yếu là nitơ, tương tự như Trái Đất, nhưng dữ liệu mới cho thấy cấu trúc hóa học của nó có thể phức tạp và khác biệt hơn nhiều.

Hình ảnh minh họa hành tinh ngoại LHS 1140 b.

Tiềm năng tồn tại đại dương lỏng và sự sống

Điểm khiến LHS 1140 b trở nên đặc biệt hấp dẫn là vị trí của nó trong "vùng Habitable" – khoảng cách vừa đủ để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt. Các nhà thiên văn học tin rằng có khả năng tồn tại những đại dương khổng lồ trên hành tinh này, mặc dù hiện tại vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp xác nhận sự hiện diện của nước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ẩn số cần giải đáp. Bầu khí quyển được phát hiện có thành phần khác với Trái Đất, và việc heli thoát ra ngoài không gian cho thấy những tương tác năng lượng mạnh mẽ giữa hành tinh và ngôi sao lùn đỏ của nó. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sự sống trong dài hạn nếu bầu khí quyển liên tục bị bào mòn.

Tương lai của những quan sát tiếp theo

Phát hiện này chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, các nhà khoa học dự kiến sẽ sử dụng các công cụ mạnh mẽ hơn, bao gồm Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), để phân tích sâu hơn thành phần hóa học của bầu khí quyển này. Mục tiêu tối thượng là tìm kiếm các "dấu hiệu sinh học" như oxy, methane hoặc carbon dioxide.

Việc xác nhận bầu khí quyển trên LHS 1140 b không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về sự hình thành các hệ hành tinh mà còn thu hẹp khoảng cách trong nỗ lực trả lời câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không. Những nghiên cứu sâu hơn về thế giới xa xôi này chắc chắn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho ngành khoa học không gian trong thập kỷ tới.