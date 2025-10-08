Thời sự Phát hiện bộ xương người trên rừng thông Trong lúc đi chơi, người dân địa phương phát hiện bộ xương người trên rừng thông thuộc bon Păng Sim, xã Trường Xuân (Lâm Đồng).

Hiện trường vụ việc phát hiện bộ xương người trong rừng thông

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/8, một số người dân địa phương tới khu vực đồi thông bon Păng Sim để chơi.

Tại đây, người dân thấy một chiếc võng cùng một số vật dụng cá nhân đã cũ. Kiểm tra xung quanh, phát hiện một thi thể người đã phân hủy gần hết. Ngay sau đó nhóm người này đã trình báo với cơ quan chức năng về sự việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, Công an địa phương đang thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Cạnh bộ xương phát hiện 1 võng dù treo trên thân 2 cây thông.