Pháp luật - Đời sống Phát hiện thi thể người đàn ông ở cảng cá Phan Thiết, Lâm Đồng Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong ở khu vực cảng cá Phan Thiết.

Đưa thi thể lên bờ

Vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa nay (ngày 8/8), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè khu vực phía nam cảng cá Phan Thiết, trên đường Hàn Thuyên, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an phường Phan Thiết đã đến hiện trường và cùng với người dân đưa thi thể vào bờ.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là N.V.D (SN 1974, người địa phương). Hiện, vụ việc đang được xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.