Văn hóa - Giải trí Phát huy hiệu quả tuyên truyền cổ động trực quan Mỗi dịp lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng, các tuyến đường, khu dân cư ở Lâm Đồng lại rực rỡ cờ hoa, panô, áp phích và tranh cổ động. Những hình ảnh trực quan, sinh động không chỉ làm đẹp không gian công cộng mà còn góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân một cách ngắn gọn, dễ hiểu.

Tuyên truyền cổ động trực quan tạo không khí phấn khởi trước những ngày hội lớn

Tuyên truyền trực quan sống động

Từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, công tác tuyên truyền cổ động trực quan ngày càng được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Các panô, băng rôn, cụm cổ động, tranh tuyên truyền được bố trí tại những khu vực đông dân cư, các tuyến giao thông chính, trung tâm xã, phường, đặc khu tạo nên không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần thi đua lao động, sản xuất và xây dựng quê hương.

Theo thông tin của Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng, công tác tuyên truyền cổ động trực quan và triển lãm thời gian qua được triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Riêng đơn vị đã thực hiện trên 6.300 m² panô tuyên truyền, thiết kế hàng trăm mẫu maket, đồng thời thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh và đất nước.

Tuyên truyền cổ động trực quan luôn có sức hấp dẫn riêng (ảnh chụp triển lãm tranh cổ động tại Quảng trường Lâm Viên)

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc triển lãm pano tấm lớn, giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động toàn quốc. Mỗi tác phẩm đều chuyển tải những thông điệp giàu giá trị lịch sử, giáo dục, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các triển lãm đã thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan.

Họa sĩ Nguyễn Ngọc Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng cho biết, tuyên truyền cổ động trực quan có ưu thế nhờ tác động trực tiếp đến nhận thức người xem thông qua hình ảnh, màu sắc và thông điệp ngắn gọn. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung, bảo đảm tính chính xác, sinh động và phù hợp với từng nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Mỗi panô, tranh cổ động không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân.

Tuyên truyền cổ động trực quan tạo không khí phấn khởi trước những ngày hội lớn



Đưa ý Đảng đến với dân

Trong bối cảnh công nghệ số hiện nay, tuyên truyền cổ động trực quan vẫn giữ vai trò quan trọng bởi tính trực tiếp, thường xuyên, không phụ thuộc vào đường truyền, thời tiết, khả năng lan tỏa rộng và tạo dấu ấn lâu dài trong cộng đồng. Những hình ảnh giàu tính biểu tượng về truyền thống cách mạng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số hay phát triển kinh tế - xã hội đều góp phần định hướng nhận thức và hành động của người dân.

Hiệu quả của hình thức tuyên truyền này được cảm nhận rõ tại các địa phương vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Bảo Thuận, hệ thống pano, khẩu hiệu, tranh cổ động được đặt ở các trục đường chính, khu vực trung tâm hành chính xã và nơi sinh hoạt cộng đồng đã trở thành những kênh thông tin trực quan quen thuộc với người dân.

Một cụm pano trên tuyến đường chính xã Đạ Tẻh

Ông K’Brih, người dân trong xã chia sẻ: “Không phải ai cũng thường xuyên theo dõi báo chí hay internet. Vì vậy, những pano, khẩu hiệu, tranh cổ động đặt ở nơi công cộng giúp bà con dễ dàng nắm bắt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Hình ảnh đẹp, nội dung ngắn gọn nên rất dễ nhớ, dễ hiểu. Nhiều thông điệp về xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường hay đoàn kết phát triển kinh tế, tôi thấy là nhớ ngay”.

Xã Đạ Tẻh rực rỡ tuyên truyền cổ động trực quan (ảnh chụp trước Đại hội Đảng lần thứ XIV, 2026 - 2031)

Thực tế cho thấy, tuyên truyền cổ động trực quan không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần tạo không khí xã hội tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại phát triển mạnh mẽ, việc tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng nghệ thuật và hiệu quả tuyên truyền sẽ giúp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhờ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động và khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương.