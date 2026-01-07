Thời sự Lâm Đồng Phát huy lợi thế để tăng trưởng Bức tranh kinh tế của tỉnh Lâm Đồng mới sau 1 năm có sự vận động tích cực, dù còn có khoảng cách nhất định so với kịch bản tăng trưởng như kỳ vọng. Song sự chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng dụng AI trong cải cách hành chính, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, cùng tinh thần quyết liệt xử lý điểm nghẽn các dự án ngoài ngân sách… đang là chìa khóa để Lâm Đồng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Lâm Đồng đón 11,99 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm

Đà tăng trưởng ở mức khá

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực mang tính nền tảng trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 7,97% so với cùng kỳ năm 2025, được ghi nhận ở cả 3 khu vực bao gồm: khu vực I (nông, lâm, thủy) tăng 5,3%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 9,2%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 8,65% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 8,67%.

So với phương án kịch bản tăng trưởng, khu vực I (tăng 5,3% so với kế hoạch 4,89%) và thuế sản phẩm trừ trợ cấp (tăng 8,67% so với kế hoạch 7,77%) đã vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ tốt với tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm khoảng 18.600 tỷ đồng (đạt 57,6% dự toán Trung ương và 54,2% dự toán địa phương). Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ rất cao so với dự toán Trung ương như: thu từ thuế, phí đạt 11.400 tỷ đồng (65,9%); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.346 tỷ đồng (83,2%). Lâm Đồng đón 11,99 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế đạt 825.000 lượt, tăng 18,6%. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng cao, ước đạt 97.606 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư ngoài ngân sách có khởi sắc, với khoảng 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn trên 12.000 tỷ đồng (tăng mạnh 80% về số lượng và 50% về vốn so với cùng kỳ). Tỉnh đã thu hút 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là trên 56.118 tỷ đồng và 0,2 triệu USD. Công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách đạt hiệu quả rõ rệt khi các tổ công tác đã xử lý vướng mắc thành công cho 225/365 dự án (đạt xấp xỉ 70%), giải phóng nguồn vốn khoảng 153.815 tỷ đồng.

Chuỗi liên kết sản xuất atiso mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân

Vẫn còn điểm nghẽn cần tháo gỡ

Bên cạnh các thành tựu đáng ghi nhận, những thách thức mà tỉnh Lâm Đồng đang phải đối mặt được Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thẳng thắn chỉ rõ tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, ngày 29/6/2026, đó là: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở cấp chuyên viên và lãnh đạo phòng, thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động xử lý hồ sơ, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh…

Những hạn chế đó đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản mục tiêu 2 con số (kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 9,32%), do 2 khu vực trụ cột không đạt kỳ vọng là khu vực II tăng 9,2% (kịch bản là 10,96%) và khu vực III tăng 8,65% (kịch bản là 11,02%). Điểm nghẽn lớn nhất về giải ngân vốn đầu tư công ở mức rất thấp, chỉ đạt 13,95% so với kế hoạch Thủ tướng giao và 13,09% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (tính đến ngày 15/6/2026).

Nguyên nhân được nhận định là do áp lực từ các dự án chuyển tiếp và nguồn vốn kéo dài chiếm tỷ trọng quá lớn (vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là 4.250,1 tỷ đồng của 431 dự án; 286 dự án chuyển tiếp bố trí khoảng 11.108 tỷ đồng, chiếm 73% tổng vốn 2026). Ngoài ra, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, năng lực chủ đầu tư và sự chồng lấn quy hoạch vẫn là rào cản lớn. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu cũng suy giảm do biến động quốc tế. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1.601 triệu USD, giảm 2,66% so với cùng kỳ và chỉ đạt 44,6% kế hoạch năm.

Hạ tầng giao thông ngày càng được hoàn thiện và hiện đại

Yêu cầu đột phá tư duy điều hành

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Cụ thể, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

“ Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

UBND tỉnh sẽ quyết liệt siết chặt kỷ cương, đổi mới quản trị thực thi gắn với trách nhiệm người đứng đầu thông qua cơ chế “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; kiên quyết thay thế những cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm và bảo vệ, khen thưởng những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung… nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, quyết tâm giải phóng nguồn lực tài chính và xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm; hướng dòng vốn ngân hàng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh với mục tiêu huy động vốn tăng 14%, dư nợ cho vay tăng 12% và kiểm soát nợ xấu dưới 2%. Tập trung toàn lực thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy tiến độ thi công 3 tuyến cao tốc (Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc, Gia Nghĩa - Chơn Thành) và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nhằm khơi thông liên kết vùng…