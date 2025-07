Chính trị Phát huy mọi lợi thế đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững gắn với tăng trưởng xanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cam kết với Chính phủ sẽ quyết tâm, phát huy tất cả các lợi thế để tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững gắn với tăng trưởng xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 (Ảnh: chinhphu.vn)

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến UBND các xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: "Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta tự tin và rất tự hào với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm lương thực, lao động và việc làm, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, độc lập chủ quyền, chỉ số hạnh phúc tăng…".

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Theo Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, chiến lược, cơ bản cả trước mắt và lâu dài như: Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn; trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức thực hiện 4 nghị quyết quan trọng (bộ tứ trụ cột); đang xây dựng để trình cấp thẩm quyền các nghị quyết liên quan giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá.

Đây là những định hướng lớn để bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%, (cụ thể là từ 8,3% - 8,5%), phải phân tích, mổ xẻ tình hình nội tại và tình hình chung, tìm ra giải pháp tối ưu để xử lý các tác động, thúc đẩy tăng trưởng, nhất là tăng trưởng xanh, tăng trưởng số… Các địa phương phải đề xuất kịch bản tăng trưởng và những vấn đề quan trọng, cấp bách khác trong chỉ đạo, điều hành của mình.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cả hệ thống chính trị phải hành động đồng bộ, chuyên nghiệp, có định hướng. Với mục tiêu tăng trưởng 8,3% - 8,5%, tổng mức đầu tư toàn xã hội là 12%, từ Trung ương đến địa phương, các ban ngành, doanh nghiệp phải vào cuộc; phải xác định nhiệm vụ giải pháp, trụ cột tăng trưởng, động lực tăng trưởng...

Để tạo đà, tạo thế cho nhiệm kỳ sau tăng trưởng 2 con số, phải cơ cấu lại và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới, tháo gỡ các nút thắt, khai thác các nguồn lực, thống nhất nhận thức, bảo đảm mục tiêu đề ra… các nhiệm vụ phải đồng bộ, các địa phương phải vào cuộc…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và 2 kịch bản tăng trưởng đến cuối năm. Kịch bản 1 tăng trưởng 8% và kịch bản 2 tăng trưởng 8,3% - 8,5%...

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trình bày kịch bản tăng trưởng và kiến nghị các giải pháp với Chính phủ trong 6 tháng cuối năm… Đa số các đại biểu thống nhất phấn đấu kịch bản tăng trưởng từ 8,3% - 8,5%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. GRDP 6 tháng đầu năm tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên 12 triệu lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt gần 800 nghìn lượt, tăng 56% so với cùng kỳ). Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.527 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/6, tổng số vốn giải ngân kế hoạch năm 2025 và năm 2024 kéo dài sang đạt 4.382 tỷ đồng/18.908 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 0,8% và 659 tỷ đồng số vốn giải ngân).

Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/6 đạt 16.256 tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán địa phương, tăng 9,85% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 27.511 tỷ đồng, bằng 57,33% dự toán địa phương.

Toàn tỉnh có hơn 1.500 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 0,23% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 36 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 13.700 tỷ đồng.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 được khẩn trương triển khai. Luỹ kế đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3.448/3.756 căn nhà với tổng kinh phí 116 tỷ đồng, đạt 93%; dự kiến hoàn thành 308 căn còn lại, đạt 100% kế hoạch trong tháng 7/2025…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhận trách nhiệm với Chính phủ và cam kết thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, điểm yếu của Lâm Đồng trong giải ngân vốn đầu tư công là việc đền bù giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng và đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề xuất Chính phủ bổ sung tuyến đường bộ cao tốc nối các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận vào quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia; sớm giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn 23 dự án năng lượng…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cam kết với Chính phủ sẽ quyết tâm, phát huy tất cả các lợi thế để tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh Lâm Đồng rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương...