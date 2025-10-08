LTS: Nhận thức sâu sắc về bản chất, giá trị và tầm vóc lịch sử của sức mạnh chính trị tinh thần từ mùa thu đại thắng năm 1945, Hội thảo khoa học “Sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945-Ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới” do Trường Sĩ quan Chính trị chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Báo Quân đội nhân dân tổ chức đã tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố tác động, xác định rõ yêu cầu và đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm vận dụng, phát huy sức mạnh chính trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Số báo hôm nay, Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến phát biểu và tham luận gửi tới hội thảo của các nhà khoa học về nội dung trên.​

*Trung tướng BÙI QUỐC OAI, Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

Xây dựng hệ thống chính quyền hết lòng phục vụ nhân dân

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định sự đúng đắn, nhất quán của Đảng trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, xây dựng lực lượng và phương pháp đấu tranh cách mạng, đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã rút ra những kinh nghiệm quý báu, đó là: Đảng, Nhà nước phải có chủ trương, đường lối chính trị đúng đắn, kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, mọi quyết sách đều phải lấy người dân làm trung tâm.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị tham quan trưng bày sách tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG VIỆT

Quán triệt sâu sắc và vận dụng bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám, trong giai đoạn cả hệ thống chính trị được sắp xếp, tổ chức lại hiện nay, cần tập trung xây dựng, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Bảo đảm quyền và trách nhiệm của nhân dân khi tham gia xây dựng chính quyền. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, tăng cường áp dụng công nghệ, cải cách hành chính hướng tới đơn giản hóa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ việc xây dựng Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử, bảo đảm nâng cao hiệu quả được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát và được thụ hưởng của nhân dân. Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phản biện, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan Nhà nước, sự hài lòng của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác, xây dựng một nền hành chính công hiện đại, hiệu quả.

*Trung tướng, PGS, TS PHAN XUÂN TUY, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân:

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Lực lượng vũ trang cách mạng không hình thành từ “tháp ngà quyền lực”, mà được tôi luyện và phát triển trong lòng quần chúng. Đó là lực lượng “con em của nhân dân”, mang bản chất giai cấp công-nông, chiến đấu vì lợi ích thiết thực của đất nước, dân tộc. Bài học này có giá trị nền tảng trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cho đến hôm nay vẫn là nguyên tắc xuyên suốt: Dân là gốc, dân là hậu phương vững chắc của Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân.

Một trong những nét đặc sắc của lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám là sự thống nhất giữa chiến đấu và tuyên truyền, giữa vũ trang và vận động chính trị. Mỗi chiến sĩ là một tuyên truyền viên, cán bộ dân vận, người truyền lửa cách mạng. Do đó, xây dựng lực lượng vũ trang không chỉ là huấn luyện quân sự, mà phải đồng thời nâng cao ý thức chính trị, lý tưởng chiến đấu và đạo đức cách mạng. Chủ động thích nghi với hoàn cảnh, phát triển phù hợp chiến lược. Lực lượng vũ trang được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, từng địa bàn. Việc chủ động chuyển hóa giữa các hình thức đấu tranh, cho thấy năng lực chỉ huy, tổ chức và thích nghi rất cao-là bài học lớn cho việc tổ chức lực lượng trong môi trường tác chiến hiện đại.

Phát huy mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa QĐND và Công an nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích, đạt được nhiều thành tựu vĩ đại. Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QĐND, Công an nhân dân, lãnh đạo xây dựng, củng cố và không ngừng vun đắp bản chất cách mạng, mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

