Chính trị Phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đưa Phú Sơn Lâm Hà phát triển đột phá và bền vững Sáng 26/7, Đảng bộ xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham dự của 110 đại biểu chính thức đại diện cho 611 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí trong tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đồng chí Đỗ Quốc Tuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Sơn Lâm Hà thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội

Trên tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đại hội cũng đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình sáp nhập và vận hành tổ chức chính quyền mới; thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đinh Thị Thu Thuỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn Lâm Hà thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã

Các nội dung thảo luận tại Đại hội đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của địa phương trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp tâm huyết, Đại hội đã xác định rõ những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn xã tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm phục vụ Nhân dân; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương; chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nâng cao...

Đại hội biểu quyết thông qua các nghị quyết

Đặc biệt, Đại hội yêu cầu toàn Đảng bộ phải quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội và niềm tin trong Nhân dân.

Đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm của địa phương

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phú Sơn Lâm Hà hãy phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng Phú Sơn Lâm Hà ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thiếu tướng Trương Minh Đương biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Sơn Lâm Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Phú Sơn Lâm Hà cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đại hội mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển"

Đồng chí yêu cầu xã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời hạn, rõ lộ trình”; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển bền vững.

Bên cạnh 13 khâu đột phá như Đại hội đã xác định, đồng chí yêu cầu Đảng bộ quan tâm về an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường xây dựng Đảng về hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng; giữ vững trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra điểm nóng phức tạp ở cơ sở.