Đời sống Phát huy vai trò “cây cao bóng cả” Trên địa bàn tỉnh, hơn 30.000 người cao tuổi (NCT) đang tích cực tham gia công tác xã hội, từ xây dựng Đảng, chính quyền đến hòa giải, giám sát và vận động Nhân dân. Phát huy uy tín, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu, NCT đang góp sức giữ gìn bình yên, vun đắp tình làng nghĩa xóm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Ông Vũ Đại Dương (hàng đầu, bên trái) luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, uy tín, là “cầu nối” vững chắc giữa người dân và chính quyền

Những “cây cao bóng cả” ở cơ sở

Tuổi ngoài 60, ông Vũ Đại Dương - Trưởng thôn 2, xã Hòa Ninh, vẫn đều đặn dự họp, xuống từng gia đình nắm tình hình, lắng nghe tâm tư của người dân. Những vấn đề liên quan đến đời sống trong thôn được ông cố gắng nắm bắt từ sớm để cùng các đoàn thể tìm hướng giải quyết. Ông Dương từng giữ chức Trưởng thôn 2, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Bí thư Chi bộ thôn và hiện là Trưởng thôn, đại biểu HĐND xã. Ông chia sẻ: “Làm công tác ở thôn, trước hết phải gần dân, hiểu dân. Miệng nói, tay làm, gương mẫu đi đầu. Có việc gì chưa đồng thuận thì mình phải kiên trì giải thích, vận động. Người dân tin mình thì công việc chung mới thuận lợi”. Theo ông, đó cũng là lợi thế của NCT khi tham gia công tác ở cơ sở. Những người từng trải, có uy tín trong cộng đồng thường dễ tạo sự đồng thuận khi vận động người dân, nhất là những vấn đề liên quan gia đình, dòng họ và đời sống khu dân cư.

Cùng tham gia công tác ở cơ sở, ông Ha Mlang, 73 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Suối Thông A, xã Đơn Dương, nhiều năm tích cực tham gia hòa giải và vận động người dân. Bên cạnh công tác hội, ông thường cùng các đoàn thể đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Khi xảy ra mâu thuẫn, ông chọn cách trò chuyện, phân tích để các bên hiểu nhau, từ đó tìm tiếng nói chung. “Người lớn tuổi nói chuyện với bà con đôi khi dễ tạo sự đồng cảm hơn. Mình phải nói có tình, có lý và trước hết bản thân phải gương mẫu”, ông Ha Mlang nói.

Hơn 30.000 NCT trên địa bàn tỉnh đang góp sức, "tỏa bóng" xây dựng quê hương

Góp sức giữ bình yên

Từ thôn, tổ dân phố đến các tổ chức chính trị - xã hội, NCT đang đảm nhận nhiều phần việc phù hợp với kinh nghiệm và khả năng. Toàn tỉnh hiện có hơn 30.126 NCT trực tiếp tham gia công tác trong tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tổ hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong đó, hơn 70% NCT tham gia công tác ở cơ sở đang đảm nhiệm các vị trí chủ chốt như bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó ban điều hành thôn; trưởng ban công tác mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể.

Theo bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, kinh nghiệm và uy tín là những lợi thế quan trọng giúp NCT phát huy vai trò trong cộng đồng. “NCT từng trải, gần dân, hiểu địa bàn. Khi tham gia công tác cơ sở, các cụ có thể vận động con cháu, Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách; tham gia hòa giải, giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền”, bà Phúc cho biết.

Phát huy vai trò đó, các cấp hội NCT còn duy trì nhiều mô hình tự quản gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội. Hội viên phối hợp với lực lượng công an cung cấp thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, giữ gìn bình yên khu dân cư.

Thời gian tới, Hội NCT tiếp tục khuyến khích hội viên phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm trong những lĩnh vực phù hợp; trọng tâm là tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, hòa giải, giám sát cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Từ những việc làm thiết thực ấy, các “cây cao bóng cả” tiếp tục tỏa bóng, phát huy vai trò nêu gương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình.