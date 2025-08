Quốc phòng toàn dân Phát huy vai trò của già làng để giữ gìn an ninh trật tự cơ sở Bằng uy tín và trách nhiệm cùng với tấm lòng của những người con của buôn làng, nhiều năm qua, đội ngũ người có uy tín, già làng ở các địa phương của tỉnh Lâm Đồng vẫn cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn sự bình yên của quê hương.

Ông Đa Cát Tư thường xuyên trao đổi thông tin với công an xã phụ trách khu vực các thông tin liên quan ở thôn Đạ Nhinh 1

Khi nhắc về kỷ niệm tham gia chương trình nghệ thuật “Người truyền lửa - Lửa ấm Cao nguyên” do Bộ Công an tổ chức hồi đầu năm 2025, già làng Đa Cát Tư (thôn Đạ Nhinh 1, xã Đam Rông 4) vẫn còn cảm giác bồi hồi xen lẫn tự hào. Thay mặt cho đội ngũ già làng, người có uy tín nói riêng, cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Lâm Đồng nói chung, ông được tuyên dương là điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn 2018 - 2023.

Không chỉ vậy, trong suốt cuộc đời của mình, từ ngày giải phóng, thống nhất đất nước, ông Đa Cát Tư đã tích cực tham gia các công tác xã hội như: gia nhập đội chuyên san, hoàn thành xuất sắc góp phần giải quyết vấn đề Fulro, mang sự yên ổn cho Nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ cả nước còn khó khăn nhất... “Tự hào nhất có lẽ là nhìn thấy quê hương đổi thay, dân mình ấm no từng ngày. Bà con ai cũng tin tưởng vào kinh nghiệm, tiếng nói của mình và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tư duy, ý thức để phát triển quê hương”, ông Đa Cát Tư chia sẻ.

Hằng năm, ông Đa Cát Tư cùng với nhiều người được tham gia các lớp tập huấn cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS nên có thêm kiến thức, kinh nghiệm để cùng với chính quyền xã, thôn, buôn tuyên truyền, vận động dân làng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác bảo vệ chính trị, an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tá Trần Quang Hữu - Trưởng Công an xã Đam Rông 4 cho biết, đội ngũ già làng, người có uy tín ở địa phương đã luôn đi đầu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tích cực tuyên truyền bà con gìn giữ và phát huy phong tục tập quán tốt, bản sắc văn hóa và các kiến thức pháp luật. Qua đó đã góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hàng năm, đơn vị thường xuyên phối hợp các địa phương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, phổ biến chính sách, pháp luật đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch.

Có thể khẳng định rằng, người có uy tín trong đồng bào DTTS hiện nay đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là “điểm tựa vững chắc” trong việc xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: Tổ an ninh Nhân dân, tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, mô hình “3 phòng, 3 chống”, “Khu dân cư an toàn, bình yên, không có tội phạm”... Nhờ đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.