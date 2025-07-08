Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, tổ chức Đoàn ở cơ sở đang từng bước thích nghi với bộ máy mới khi địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn. Trong bối cảnh đó, vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ càng trở nên quan trọng, nhất là trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu, nhiều đảng viên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác thanh niên, góp phần giữ vững phong trào và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Từ "hạt nhân đỏ" đến truyền cảm hứng

Là Phó Bí thư Đoàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, đảng viên trẻ A Kam luôn tiên phong trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước khi xã Pô Kô sáp nhập trở thành xã Đăk Tô, anh từng giữ chức Bí thư Đoàn xã Pô Kô. Dù ở cương vị nào, anh A Kam cũng luôn trăn trở: Làm sao để đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thanh niên, để đoàn viên hiểu, tin tưởng và hành động theo đường lối của Đảng. Bám sát các chương trình hành động của địa phương, anh cùng Ban Chấp hành Đoàn xã tích cực triển khai các hoạt động gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tại các buổi sinh hoạt Đoàn, anh A Kam luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là khi chính sách hỗ trợ sản xuất ngày càng cụ thể và thiết thực hơn.

Nhiều mô hình kinh tế do thanh niên thực hiện tại xã Đăk Tô đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Mô hình trồng mì cao sản HN5 tại thôn Kon Tu Dốp 2 cho thu nhập khoảng 90 triệu đồng/ năm; mô hình nuôi cá nước ngọt với ba thành viên thanh niên dân tộc thiểu số tham gia, lợi nhuận mỗi người đạt hơn 60 triệu đồng/ năm; mô hình nuôi dê sinh sản tại thôn Kon Tu Dốp 1; mô hình cải tạo vườn tạp thành vườn rau sạch... đều xuất phát từ tinh thần đổi mới tư duy và được hỗ trợ sát sao từ tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, anh A Kam cũng thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế. Không chỉ dừng ở việc truyền đạt, anh cùng các đảng viên trẻ trong xã còn trực tiếp đồng hành với đoàn viên trong quá trình khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

“Muốn giúp thanh niên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, đảng viên trước hết phải là người dấn thân, làm gương. Khi mình nói đi đôi với làm thì mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận trong đoàn viên”, anh A Kam khẳng định.

Tại xã Ngọk Tụ, chị Huỳnh Thị Mai Yến, Phó Bí thư Đoàn xã cũng là một đảng viên trẻ luôn nhiệt huyết với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Với chị Yến, mỗi đảng viên trong tổ chức Đoàn không chỉ làm nhiệm vụ tổ chức hoạt động, mà còn phải là cầu nối giữa thanh niên với Đảng, là người dẫn dắt lớp trẻ rèn luyện, trưởng thành. Chị Yến cho biết, công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng luôn được lồng ghép xuyên suốt trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đưa vào các chương trình hành động cụ thể, gắn với từng mô hình, từng hoạt động ở cơ sở.

Thời gian qua, Đoàn xã Ngọk Tụ đã triển khai nhiều hoạt động học tập chuyên đề, các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo chỉ đạo chung, gắn với nội dung về trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy trong công việc. Các hoạt động này được tổ chức linh hoạt thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, chia sẻ qua mạng xã hội, trao đổi trong nhóm Zalo nội bộ và trang Facebook của Đoàn xã... Qua đó, hàng trăm đoàn viên, thanh niên được tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và hiểu đúng về vai trò của người trẻ trong xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, chị Yến đặc biệt chú trọng việc nắm bắt tư tưởng, dư luận trong thanh niên. Qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chị và Ban Chấp hành thường xuyên trao đổi, lắng nghe phản ánh của đoàn viên, nhất là các khó khăn về học tập, việc làm, khởi nghiệp. Các ý kiến sau đó được tổng hợp, đề xuất với cấp ủy xem xét tháo gỡ. "Nếu đảng viên không thể hiện được vai trò gương mẫu trong mọi mặt đời sống, thì rất khó để truyền cảm hứng cho người trẻ”, chị Yến chia sẻ.

“Cầu nối giữa Đoàn và Đảng"

Trong giai đoạn hiện nay, khi công tác Đoàn đứng trước yêu cầu ngày càng cao về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ đạo của Trung ương Đoàn, đảng viên trẻ càng đóng vai trò then chốt. Họ chính là “cầu nối” quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng đến với thanh niên một cách gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận nhất.

Những đảng viên trẻ như A Kam và Mai Yến chính là những nhân tố tích cực, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong thanh niên. Họ không chỉ đóng vai trò hạt nhân trong công tác Đoàn, mà còn là lực lượng chủ lực trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Dưới sự hướng dẫn của họ, nhiều đoàn viên trẻ đã tự tin đăng ký học lớp cảm tình Đảng, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đặc biệt, với những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tổ chức Đoàn xã đã và đang dần trở thành điểm tựa vững chắc để thanh niên gửi gắm niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc… đang được nhân rộng nhờ sự định hướng đúng đắn từ tổ chức Đoàn, với đội ngũ đảng viên trẻ là lực lượng nòng cốt.

Vai trò của đảng viên trong công tác thanh niên không chỉ dừng lại ở việc tổ chức hoạt động phong trào, mà còn là người “truyền lửa”, người bạn đồng hành và là cầu nối quan trọng giữa Đảng với thế hệ trẻ. Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước, rất cần sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho đội ngũ đảng viên trẻ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi những người đảng viên gương mẫu, tiên phong giữ vững vai trò “cầu nối”, tổ chức Đoàn sẽ luôn là “mái nhà chung”, là nơi gieo mầm lý tưởng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.