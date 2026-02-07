Đời sống Phát huy vai trò phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội Việc triển khai Đề án 938 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vai trò chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, tiến bộ và phát triển bền vững.

Các hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho phụ nữ

Nâng cao năng lực cho phụ nữ

Những năm qua, đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2027 (Đề án 938) được các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhu cầu thực tế của phụ nữ và cộng đồng.

Trọng tâm của đề án là giáo dục đời sống gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tiền hôn nhân; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa xâm hại phụ nữ, trẻ em. Giai đoạn 2026 - 2027, nội dung tập trung vào chuyên đề “An toàn thực phẩm”.

Để đưa nội dung đề án đi vào thực tiễn, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm; tổ chức diễn đàn, hội thi, tập huấn. Đồng thời, xây dựng và duy trì nhiều mô hình như “Gia đình hạnh phúc phát triển bền vững”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt”, “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Thôn, bon an toàn cho phụ nữ và trẻ em”...

Riêng giai đoạn 2021 - 2026, toàn tỉnh đã tổ chức khoảng 1.600 buổi truyền thông, tập huấn về kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, thu hút hơn 154.800 lượt người tham gia. Cùng với đó, hội phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình; duy trì 651 mô hình với 17.809 thành viên; đồng thời tham gia giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Đầu quý II/2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội. Chương trình được triển khai tại 3 cụm trên địa bàn tỉnh với gần 250 học viên là cán bộ hội cấp xã, chi hội trưởng, chi hội phó.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em ngày càng đa dạng, phức tạp, vai trò của tổ chức hội ở cơ sở càng cần được phát huy hiệu quả. Mỗi cán bộ hội cần chủ động nâng cao năng lực, kỹ năng công tác”.

Thông qua Đề án, phụ nữ các địa phương chủ động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến chính mình và cộng đồng

Đồng hành cùng phụ nữ từ cơ sở

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, việc triển khai Đề án 938 cho thấy, hiệu quả rõ nét khi gắn công tác tuyên truyền với hỗ trợ thực tế cho phụ nữ. Bà Bon Yô Liên - Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết, địa phương đã tổ chức 8 lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, Luật Bình đẳng giới, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, thu hút 3.281 lượt phụ nữ tham gia.

Song song đó, hội tiếp tục duy trì 2 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 2 câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với hơn 128 thành viên; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 15 trường hợp; phối hợp giải quyết 5 đơn thư và tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa phương.

Năm 2026, Sở Tư pháp tỉnh cũng triển khai Đề án 938 thông qua các hội nghị tập huấn và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ tại các địa phương như: xã Trường Xuân, xã Hàm Thuận Nam và xã Nam Ban Lâm Hà. Nội dung tập trung vào Luật Hôn nhân và Gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó là thông tin về an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư và nhận diện các hình thức lừa đảo, tín dụng đen. Các tình huống pháp lý thực tế và hình thức truyền thông trực quan cũng được tăng cường nhằm giúp phụ nữ dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và vận dụng hiệu quả trong cuộc sống.

Từ những hoạt động cụ thể, Đề án 938 không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật, mà còn tạo điều kiện để phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến chính mình và cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.