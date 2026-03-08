Xây dựng Đảng Phát triển Ðảng trong trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục, Trường THCS - THPT Đạ Nhim (xã Lạc Dương) còn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong học sinh nhằm trẻ hóa đội ngũ và tạo nguồn kế cận.

Những đoàn viên, học sinh ưu tú của Trường THCS - THPT Đạ Nhim được kết nạp Đảng

Phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú

Năm học 2025 - 2026 vừa qua đánh dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại Trường THCS - THPT Đạ Nhim khi Chi bộ nhà trường kết nạp 5 học sinh đầu tiên vào hàng ngũ của Đảng. Thầy Đinh Trọng Bảy - Bí thư Chi bộ Trường THCS - THPT Đạ Nhim cho hay, trường đóng chân ở xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với phần lớn học sinh dân tộc thiểu số, vì vậy, việc phát triển đảng viên trong học sinh gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2025 - 2030, trong đó xác định hàng năm kết nạp từ 1 - 2 đảng viên là học sinh.

Để đạt được mục tiêu phát triển đảng viên trong học sinh, Chi bộ Trường THCS - THPT Đạ Nhim đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: chủ động phát hiện nguồn từ tổ chức Đoàn, phong trào thi đua, hoạt động học tập. Trong đó chỉ đạo Đoàn trường xây dựng mô hình phong trào “Đảng viên tuổi 18” và triển khai xây dựng phong trào “Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ đoàn viên. Bên cạnh đó, chi bộ phân công các đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú là học sinh; tạo điều kiện để học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đoàn trường THCS-THPT Đạ Nhim thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ đoàn viên

Việc phát hiện, lựa chọn học sinh được căn cứ toàn diện vào học lực, hạnh kiểm, kết quả tham gia các kỳ thi, phong trào, cũng như mức độ đóng góp cho nhà trường và địa phương. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát quá trình rèn luyện của học sinh; Đoàn trường, Chi đoàn học sinh các lớp trung học phổ thông, Chi đoàn giáo viên thường xuyên rà soát, bồi dưỡng đối tượng. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, nhà trường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để theo dõi, tạo điều kiện cho các em rèn luyện, từng bước bồi đắp lý tưởng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bằng những cách làm chủ động, sáng tạo và thiết thực, Chi bộ nhà trường đã cử được 8 đoàn viên ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, tổ chức kết nạp cho 5 quần chúng ưu tú. Chi bộ phấn đấu quý III, IV năm 2026 tiếp tục cử từ 2 - 3 học sinh lớp 11 tham gia học lớp nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp cho năm 2027.

Lan tỏa lý tưởng cách mạng trong thế hệ trẻ

Là một trong những học sinh đầu tiên của Trường THCS - THPT Đạ Nhim được kết nạp Đảng, Sơ Kết Thiên Hồng - học sinh lớp 12A tự hào chia sẻ: “Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là sự khởi đầu cho một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn, hiểu rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng và đất nước. Em sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích để có thể đóng góp cho xã hội, xứng đáng là một người đảng viên trẻ”.

Đoàn viên Trường THCS-THPT Đạ Nhim tích cực tham gia các hoạt động, phong trào

Thực tiễn cho thấy, môi trường học đường không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn là môi trường bồi dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và lan tỏa lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các phong trào Đoàn, hoạt động tình nguyện, học tập và rèn luyện, nhiều học sinh đã sớm bộc lộ phẩm chất nổi bật, khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp thanh niên vừa có tri thức, vừa có bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong tương lai.