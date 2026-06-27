Kinh tế Phát triển khu kinh tế, khu thương mại tự do: Từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế Theo xu hướng hiện nay, việc phát triển khu kinh tế, khu thương mại tự do… không những nâng cao sức hút đầu tư thông qua cơ chế đặc thù, mà còn hướng tới vị thế trung tâm kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Khi hình thành, khu kinh tế tập trung khai thác hiệu quả lợi thế về trung tâm năng lượng, cảng biển, hậu cần dầu khí... Ảnh minh họa

Trong tháng 6 này, lãnh đạo tỉnh tiếp tục chủ trì các cuộc họp liên quan đề án Khu kinh tế ven biển phía Đông Nam tỉnh nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai. Qua đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu sở ngành, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các nội dung công việc theo nhiệm vụ được giao, từ đó sớm hoàn thiện hồ sơ, tiến tới trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đề án này.

Thông tin mới đây từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN), tại khu kinh tế rộng 75.000 ha này dự kiến phát triển từ 12 - 15 KCN (khoảng 11.987 - 13.987 ha) và hơn 10 cụm công nghiệp (gần 500 ha). Cùng với đó hình thành dự án Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ công suất 4.500 MW, dự án Kho Cảng khí LNG Sơn Mỹ với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Tiếp nữa là hình thành bến Cảng Sơn Mỹ có tàu hàng trọng tải đến 150.000 tấn và tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu khách quốc tế phù hợp nhu cầu thực tế… Và khi hình thành, khu kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn cho địa phương với dự ước đóng góp vào ngân sách từ 20.000 - 30.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra dự kiến đến năm 2030 còn giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 lao động …

Với tiềm năng và lợi thế sau sáp nhập, vừa qua địa phương cũng ghi nhận có đơn vị đề xuất nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do (FTZ) tại tỉnh. Đây được xem là khu vực kinh tế đặc biệt được thiết lập nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu. Trong văn bản gửi UBND tỉnh, ông Andrew Farrelly - Giám đốc điều hành CT Strategies (có trụ sở chính tại Washington D.C - Hoa Kỳ) cho biết, đây là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chính sách, hiện đại hóa hải quan, phát triển logistics và xây dựng các mô hình FTZ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại diện CT Strategies cũng thể hiện mong muốn được trao đổi sâu hơn với lãnh đạo địa phương về kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng trên địa bàn Lâm Đồng.

Theo dự kiến, tại Khu kinh tế ven biển phía Nam của tỉnh sẽ phát triển từ 12 - 15 KCN (Ảnh minh họa)

Hiện đơn vị tư vấn đã đề xuất thiết kế 2 mô hình FTZ chuyên biệt cho địa phương, vị trí gợi ý tại khu vực Lâm Đồng ngàn hoa và Lâm Đồng biển xanh. Theo đó khi hình thành sẽ tập trung phát triển logistics, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, thương mại quốc tế, trung chuyển hàng hóa và chuỗi cung ứng khu vực… Liên quan nội dung này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh vừa tiến hành tổng hợp ý kiến các sở, ngành chức năng cho thấy, hầu hết đều ủng hộ quan điểm hình thành FTZ tại địa phương. Qua đó kiến nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xem xét đề xuất của đơn vị tư vấn về đề án nghiên cứu đầu tư mô hình tại các khu vực có điều kiện phù hợp…

Như vậy với việc triển khai đề án Khu kinh tế ven biển, nghiên cứu hình thành các mô hình FTZ… địa phương có cơ hội phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, xanh, bền vững và từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.