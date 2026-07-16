Kinh tế Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Lâm Đồng Bài 1: Miền đất mới

Từ thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong điều kiện “nhà đầu tư mang gì đến thì tiếp nhận nấy”, Lâm Đồng đã chuyển sang đa dạng hình thức cho lựa chọn đầu tư, cùng hi vọng cánh cửa mở từ Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khởi công nhà xưởng cho thuê HLI - Nam Hà 2 giai đoạn II

Dự án FDI rải ở các khu công nghiệp

Tên gọi những dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được nhắc nhiều trong thời gian qua trên địa bàn Lâm Đồng, dù chưa hình thành trên thực tế như Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ I, Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II và Kho cảng khí LNG. Vì những dự án này có quy mô rất lớn, khi diện tích sử dụng đất 156,123 ha, còn vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, đã được Bộ Công thương và UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong thời gian không xa nữa, các dự án này sẽ hình thành tại khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ I. Điều đó cũng có nghĩa “sếu đầu đàn” trong doanh nghiệp FDI tại tỉnh xuất hiện và hơn thế, chính hạ tầng công nghiệp ở khu vực này, nhất là cảng biển sẽ mở lối cho doanh nghiệp FDI vào Lâm Đồng nhiều hơn theo chu kỳ mới.

Nhìn lại thời gian qua, có một thực tế là từ rất sớm, các dự án FDI đã vào các KCN tại tỉnh. Đến nay, trong tổng số gần 230 dự án đầu tư đã thu hút thì có hơn 50 dự án FDI. Lâu nhất như KCN Phan Thiết giai đoạn I được đầu tư từ năm 1999, đã thu hút 39 dự án đầu tư, lấp đầy 100% diện tích thì trong đó có 10 dự án đầu tư có vốn nước ngoài.

Tiếp đến, KCN Tâm Thắng được thành lập từ năm 2002, hiện đã thu hút được 47 dự án, trong đó có 4 dự án đầu tư có vốn nước ngoài. Tiếp đó, KCN Hàm Kiệm I thành lập từ năm 2003, hiện có 21 dự án đầu tư thì có 8 dự án đầu tư có vốn nước ngoài. Rồi KCN Phú Hội được thành lập từ năm 2017 đã thu hút được 32 dự án đầu tư, trong đó 11 dự án đầu tư có vốn nước ngoài. Gần đó, KCN Lộc Sơn hình thành từ năm 2020, đã thu hút được 55 dự án đầu tư thì có 9 dự án đầu tư vốn nước ngoài...

Nhà Xưởng cho thuê ở CCN Nam Hà

Điều đáng chú ý, từ khi các tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo - Phan Thiết hình thành, các KCN ở khu vực Lâm Đồng biển xanh có thêm sức hút mới. Không chỉ giúp các doanh nghiệp đang hoạt động thuận lợi hơn trong đáp ứng sản phẩm phụ trợ cho quá trình sản xuất hơn trước mà còn có nhiều nhà đầu tư chú ý, việc thu hút đầu tư khởi sắc hơn. Nổi bật là những nhà đầu tư của Việt Nam phát hiện những khu công nghiệp có quy mô lớn, các cụm công nghiệp ở vị trí đắc địa của Lâm Đồng đã đầu tư các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài theo đúng tinh thần đi vào sản xuất nhanh nhất.

Có nhu cầu phù hợp tại các cụm công nghiệp

Trong khi đó, tại các cụm công nghiệp (CCN) trong tỉnh cũng đã bắt đầu thu hút dự án đầu tư nước ngoài. Nổi lên là các CCN tại xã Trà Tân, nơi giáp ranh với TP Đồng Nai, được đánh giá là vùng nối dài, hình thành các khu/CCN vệ tinh phục vụ chuỗi cung ứng liên vùng cho các trung tâm công nghiệp tại Đông Nam Bộ. Vì vậy, trong khoảng 2 - 3 năm qua, các CCN như Nam Hà, Nam Hà 2, Đông Hà mở ra ở đây đã thu hút nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo cáo của UBND xã Trà Tân gửi Sở Công thương cho thấy, dự án CCN Nam Hà rộng 70,42 ha, đã cho thuê đạt 100% diện tích đất công nghiệp, thu hút 1 doanh nghiệp có tiềm lực, quy mô lớn, vốn FDI là Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam (chuyên sản xuất hàng thể thao cho hãng Nike) đã thuê toàn bộ diện tích đất công nghiệp (48,56 ha) để đầu tư dự án nhà máy sản xuất giày. Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam đã triển khai đầu tư giai đoạn 1 (khoảng 15 ha đất công nghiệp) và đi vào hoạt động, đang giải quyết việc làm cho 7.000 lao động.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, đến tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh có 245 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 8.998,32 triệu USD. 6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 556,25 triệu USD, tăng 30,85%; nộp ngân sách nhà nước đạt 30,68 triệu USD, tăng 7,64%; vốn đầu tư thực hiện ước đạt 48,16 triệu USD, tăng 11,69% so với cùng kỳ năm 2025.

Kề bên là CCN Đông Hà rộng 38,4 ha, do 1 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hạ tầng CCN. Hiện CCN đã thu hút 13 dự án, trong đó 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đã đi vào hoạt động từ 1 - 2 năm qua, sản xuất các mặt hàng như: phụ tùng ô tô, máy móc, sản phẩm cao su, thiết bị đóng gói, in bao bì…

May quần áo tại Công ty STX (Nhật Bản) ở CCN Nam Hà 2

Còn dự án CCN Nam Hà 2 rộng 74 ha đã thu hút lấp đầy đạt 100% diện tích đất công nghiệp, gồm 5 công ty thì trong đó 4 công ty đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê. Trước mắt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hòa Long đầu tư dự án Kho xưởng xây sẵn cho thuê HL1 - Nam Hà 2 với diện tích 27,2 ha. Hiện đơn vị này đã thu hút được 4 doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ thuê nhà xưởng để sản xuất may mặc, mũ, nón, linh kiện cơ khí nhỏ và sản xuất bia.

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hòa Long, với định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột gồm: hạ tầng xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ sinh thái dịch vụ One-Stop Service và năng lực quản trị tài chính bền vững, Hoa Long Invest từng bước xây dựng lợi thế cạnh tranh khác biệt nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Vì vậy, việc thu hút thêm các doanh nghiệp FDI của công ty vẫn còn tiếp tục.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án Uni Export, đơn vị thuê gần 15 ha đầu tư nhà xưởng cho thuê chuẩn bị xây dựng tại CCN Nam Hà 2, nhận định rằng các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, đang ưu tiên mô hình “ready-built factory” (RBF) và “ready-built warehouse” (RBW) nhờ tính linh hoạt cao, tiết kiệm thời gian triển khai và dễ dàng mở rộng sản xuất. Vì vậy, nhà xưởng xây sẵn cho thuê đang gia tăng theo thời gian và cũng ghi nhận xu hướng tăng giá từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng ghi nhận, tại các khu, cụm công nghiệp trên, các doanh nghiệp FDI đã hoạt động, góp phần tạo ra sản phẩm đa dạng cũng như nâng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng dần theo năm. Nhưng đồng thời đó cũng đang bộc lộ những trở ngại trong hoạt động cần được chính quyền hỗ trợ giải quyết...

Với diện tích xây nhà xưởng cho thuê của 4 doanh nghiệp trên, sắp tới sẽ có hàng loạt dự án FDI vào các CCN này một cách nhanh chóng. Tương tự, mô hình này cũng đang triển khai ở các KCN khác như Tân Đức... Sức hút ấy không chỉ vì Lâm Đồng tựa như vùng đất mới mà còn bởi có sản phẩm đầu tư phù hợp cho các doanh nghiệp FDI tập trung về, nhất là ở khu vực Lâm Đồng biển xanh.

*(Bài 2: Những chướng ngại vật cần tháo gỡ sớm)