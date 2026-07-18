Kinh tế Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Lâm Đồng Bài cuối: Cánh cửa mở giai đoạn mới từ Nghị quyết 10

Đây không chỉ đơn thuần là một nghị quyết về thu hút FDI, mà là một chiến lược tái định vị vai trò của khu vực kinh tế có vốn nước ngoài trong mô hình phát triển mới. Cánh cửa mở ra giai đoạn mới đã bắt đầu.

CCN Nam Hà nhìn từ trên cao

Xuất hiện không gian, động lực phát triển cao

Bên cạnh 3 trở ngại do chính nhà đầu tư phát hiện đó thì còn nhiều trở ngại khác ảnh hưởng đến sức hút các dự án FDI vào tỉnh mà Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đánh giá trong một báo cáo gần đây. Đó là tổ chức bộ máy và năng lực xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài còn phân tán, chưa đồng bộ, tính chủ động và tính chuyên nghiệp chưa cao. Tỷ lệ vốn thực hiện trên tổng vốn đăng ký còn thấp; mức độ đóng góp vào ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao…

Nghị quyết số 10/NQ-TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 8/6 nhấn mạnh vai trò, vị trí cũng như đặt ra những mục tiêu đạt được, nhóm giải pháp thực hiện để thu hút đầu tư nước ngoài lên một tầm cao mới. Với thế mạnh có được lẫn những hạn chế đã được nhận diện trên, Lâm Đồng như đứng trước cánh cửa mở ra cho giai đoạn phát triển mới trong thu hút đầu tư FDI. Đáng chú ý, trong hàng loạt giải pháp đưa ra trong Nghị quyết 10 có giải pháp về nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư chiến lược thì hiện tại, tỉnh đã có yếu tố ban đầu, chứa đựng khả năng sẽ mở ra các không gian và động lực phát triển mới.

Cụ thể, ở khu vực đã hình thành các cụm công nghiệp (CCN) tại xã Trà Tân, giáp ranh TP Đồng Nai với tỷ lệ lấp đầy nhanh và nhà đầu tư thứ cấp phần lớn là doanh nghiệp FDI. Khoan nói về vị thế kết nối, xu hướng phát triển công nghiệp, nhìn về hiện trạng thì thấy, hạ tầng kỹ thuật công nghiệp ở đây đã đầy đủ và chủ động, vì chủ đầu tư hạ tầng 2 CCN Nam Hà, Nam Hà 2 đã đầu tư Trạm biến áp 110 kV Đông Hà và nhà máy nước. Bên cạnh cũng đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng xã hội phục vụ người lao động như các khu dân cư với đầy đủ tiện ích, chợ Nam Hà, trường mầm non (Trường mầm non quốc tế SIK Smile Bình Thuận), phòng khám đa khoa (Đức Linh Lab), trung tâm thể dục thể thao (sân bóng đá, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng rổ…).

Đường Z30 A vào các CCN ở xã Trà Tân sau mở rộng

Đáng chú ý, trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, tại xã Trà Tân được quy hoạch 4 KCN và 2 CCN với tổng diện tích rộng cả ngàn ha. Hiện tại, có nhiều nhà đầu tư hạ tầng KCN ở các nơi đã tìm đến. Trong báo cáo gửi Sở Công thương tháng 6/2026, UBND xã Trà Tân có kiến nghị: “Trong xu thế chuyển dịch các nhà máy sản xuất của các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, từ Trung Quốc sang Việt Nam; thời gian qua, Công ty TNHH Nam Hà - Đức Linh đã tiếp và làm việc với các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, vốn FDI đang rất cần quỹ đất công nghiệp để đầu tư, xây dựng các nhà máy tại khu vực xã Trà Tân. Tuy nhiên, quỹ đất tại các CCN Nam Hà, Nam Hà 2 đã lấp đầy nên công ty đang thiếu quỹ đất để cho thuê phát triển công nghiệp tại địa phương”.

Với những nhu cầu ấy, các khu/CCN ở đây dự báo sớm hình thành. Từ đây, lan tỏa và kết nối với các KCN đã quy hoạch ở các xã Suối Kiết, Tánh Linh, Hoài Đức, Đức Linh, Hàm Tân, Sơn Mỹ, hình thành chuỗi các khu/CCN liên hoàn. Đồng thời với Khu kinh tế ven biển phía Nam, hội tụ những điều kiện thuận lợi về logistics, mở ra các không gian phát triển về đô thị, thương mại, du lịch ở phía biển của Lâm Đồng.

Kế hoạch hành động theo Nghị quyết 10

Đảng ủy UBND tỉnh đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, tinh thần là bám sát Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng ổn định, lâu dài, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với địa phương.

Từ đây cũng yêu cầu nâng cao nhận thức, tầm nhìn và đổi mới tư duy của cả hệ thống chính trị và nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong công tác hợp tác đầu tư nước ngoài. Chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược, lựa chọn dự án có chất lượng, giá trị gia tăng cao; chuyển từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang tiếp cận theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo…

Chợ Nam Hà - Đức Linh trong Khu dân cư Nam Hà

Kế hoạch cũng đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong đổi mới, nâng cao trên các mặt để đạt mục tiêu đặt ra. Đó là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế FDI; đổi mới định hướng thu hút đầu tư FDI theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến…

Thực tế thu hút đầu tư nước ngoài thời gian qua và cả thời gian tới, với Lâm Đồng, vấn đề quyết định vẫn là cán bộ, tức phải có bước tiến trong tư duy phát triển là chuyển từ thu hút vốn sang thu hút công nghệ, tri thức. Thế nên, đây không chỉ đơn thuần là một nghị quyết về thu hút FDI, mà là một chiến lược tái định vị vai trò của khu vực kinh tế có vốn nước ngoài trong mô hình phát triển mới. Thế nên, tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2045, sẽ cơ bản hoàn chỉnh hệ sinh thái đầu tư nước ngoài có tính liên kết cao, đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.