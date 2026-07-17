Công nghiệp - Xây dựng Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Lâm Ðồng Bài 2: Những chướng ngại vật cần tháo gỡ sớm

Cần sớm được thuê đất trả tiền 1 lần, giải quyết tình trạng thiếu lao động, đẩy nhanh thi công Cảng Sơn Mỹ là những vấn đề mà chủ đầu tư khẳng định sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư rất lớn

Xe buýt đưa đón công nhân ở KCN Hàm Kiệm II, xã Hàm Kiệm

Ngóng trông thuê đất trả tiền 1 lần, được giá hợp lý

Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, các chủ đầu tư hạ tầng KCN đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiều lần về việc sớm xác định giá đất cụ thể để chuyển hình thức trả tiền thuê đất hằng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định. Nổi lên như: KCN Phan Thiết giai đoạn 2, KCN Hàm Kiệm I, KCN Hàm Kiệm II khiến các nhà đầu tư thứ cấp nói chung, các doanh nghiệp FDI nói riêng ở các KCN này liên tục có đơn kiến nghị thúc giục, vì đã kéo dài mấy năm nay.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc tìm giá đất cụ thể tại các KCN trong tỉnh vẫn chưa xác định được thời gian nào sẽ có kết quả. Vì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin qua 1 văn bản trả lời kiến nghị của 1 chủ đầu tư hạ tầng KCN mới đây là thời gian qua, sở đã nhiều lần mời gọi, đăng thông báo trên Trang đấu thầu quốc gia, báo chí; đăng tải định kỳ trên trang web của sở; có các văn bản gửi các đơn vị tư vấn hoạt động trong và ngoài tỉnh, cả các đơn vị tư vấn phía Nam và phía Bắc đề nghị các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Nhưng không có đơn vị nào tham gia để tư vấn định giá đất…

Thế nên, cơ quan chức năng này ngóng trông có đơn vị tư vấn định giá đất để sớm ký hợp đồng, còn chủ đầu tư hạ tầng các KCN và nhất là các nhà đầu tư thứ cấp, trong đó có doanh nghiệp FDI càng ngóng hơn kết quả. Vì phải có giá đất cụ thể thì mới có cơ sở tính tiền thuê đất 1 lần cho các chủ đầu tư hạ tầng KCN và từ đó, các nhà đầu tư thứ cấp mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật định.

Vấn đề có thể hiểu, nếu tính tiền 1 lần thì diện tích thuê ấy, có thêm nhà máy, công xưởng nữa thể hiện qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và doanh nghiệp có thể vay vốn ngân hàng. Hơn thế, chính sự bảo đảm tài sản này cũng quyết định thu hút đầu tư thuận lợi hơn.

Trong khi đó, tại KCN Lộc Sơn (phường B’Lao), thời gian qua, các nhà đầu tư thứ cấp lao xao chuyện thuê đất trả tiền hằng năm chưa hợp lý. Nhiều đơn thư kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng. Điều này khiến một số doanh nghiệp FDI đang xây dựng nhà máy đã làm cầm chừng hoặc ngưng lại xem động tĩnh.

Trước đó, 1 doanh nghiệp FDI Hồng Kông (Trung Quốc) tại KCN Lộc Sơn đã gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng tháo gỡ những trở ngại không chỉ với riêng doanh nghiệp. Đó là tỷ lệ tăng giá đất quá cao so với chu kỳ giá đất năm 2019-2023 (tăng gần 300%), làm khó khăn cho doanh nghiệp trong hạch toán, tính giá thành. Đồng thời đề nghị xem xét lại cách tính giá thuê đất, vì việc căn cứ đơn giá đất ở đường Trần Hưng Đạo để tính giá thuê đất sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp là chưa phù hợp...

May công nghiệp ở CCN Nam Hà 2, xã Trà Tân

Khan hiếm lao động so với nhu cầu

Nằm giữa vùng thanh long, các KCN Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II (xã Tuyên Quang, xã Hàm Kiệm) luôn trong cảnh thiếu lao động, vì người dân tại chỗ thích làm thanh long hơn làm công nhân, bởi chỉ cần 1 đợt thanh long có giá cao là thu tiền trăm triệu. Thế nên, lâu nay nhà đầu tư thứ cấp nào vào các KCN này, công việc trước tiên vẫn là tính toán nguồn lao động bảo đảm rồi mới tính đến những việc khác để xây dựng nhà máy. Lâu nay, khoảng 40 dự án đầu tư ở 2 KCN này đều đang hoạt động ổn định, vì các doanh nghiệp đã thực hiện các chuyến xe đưa đón công nhân ở các xã, phường xung quanh. Hơn nữa, dân ở gần 2 KCN đã xây dựng những nhà trọ phù hợp nên cũng thu hút người lao động tìm đến.

Với các doanh nghiệp FDI, họ phải làm động tác là đào tạo lại lao động đã tuyển trong thời gian xây dựng nhà máy để khi công trình hoàn thành thì có sẵn lao động để vận hành. Công ty TNHH Công nghiệp Neotek Việt Nam tại KCN Hàm Kiệm II là một ví dụ. Dù ở vài vị trí có trang bị robot sản xuất thay người nhưng trước đó, công ty đã thông báo tuyển 300 nhân sự ở nhiều vị trí rồi lựa chọn cho đi đào tạo ở Đài Loan (Trung Quốc) để kịp thời điểm nhà máy đi vào vận hành. Hiện nhà máy sản xuất đĩa phanh xe cơ giới các loại, công suất 12 triệu sản phẩm/năm này đang hoạt động tốt.

Một góc KCN Lộc Sơn, phường B’Lao đang xây dựng

Chủ đầu tư hạ tầng KCN Hàm Kiệm II cho biết, hiện KCN Hàm Kiệm II đã có 7 nhà đầu nước ngoài đang sản xuất các mặt hàng như: giày dép, nguyên phụ liệu giày dép, đinh ốc vít, dụng cụ thể thao, linh kiện, phụ kiện tấm pin... Sắp tới có thêm một nhà đầu tư nước ngoài nữa vào và đơn vị cũng đang thương thảo với 1 khách hàng FDI khác có nhu cầu thuê mặt bằng 5 - 8 ha. Hiện tổng diện tích cho thuê của KCN gần 100/262 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 40% trên tổng diện tích đất xí nghiệp công nghiệp. Thế nên, vấn đề lao động vẫn đang là nỗi lo bên cạnh 2 vấn đề khác như: chưa chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền 1 lần, chưa xây dựng Cảng Sơn Mỹ đã ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của KCN.

Các cụm công nghiệp (CCN) ở xã Trà Tân cũng không ngoại lệ, hơn thế còn thiếu trầm trọng hơn, khi gần bên vùng công nghiệp Xuân Lộc (Đồng Nai) đã sử dụng 10.000 lao động của xã Trà Tân trước đó. Hiện tại, nhiều công ty tại các CCN ở xã tuyển lao động với số lượng lớn như BHT Group chuyên sản xuất thiết bị điện đang tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Giày Nam Hà Việt Nam cần tuyển 3.000 lao động, Công ty TNHH sản xuất Cassian Vale Việt Nam tuyển 1.000 lao động… và lại tuyển cùng lúc nên tình trạng thiếu người lao động đang diễn ra cũng là bình thường. Và qua đó báo hiệu công nghiệp ở vùng giáp ranh này đang trên đà phát triển, đồng thời cũng đang mở ra một không gian mới, khi Trà Tân được quy hoạch 4 KCN và 2 CCN liên hoàn nhau.

“ Xã đã liên hệ với các xã ở xung quanh như: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Gia An, Nghị Đức... và xã Xuân Thành (TP Đồng Nai) để thông báo cho người lao động trên địa bàn biết tham gia Ngày hội việc làm sắp tới. Mục đích nhằm kết nối cho các doanh nghiệp trong các CCN và người lao động gặp nhau, chắc chắn sẽ giải quyết được tình trạng thiếu lao động thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân.

(Bài 3: Cánh cửa mở cho giai đoạn mới từ Nghị quyết 10)