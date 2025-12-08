Giáo dục - Đào tạo Phát triển Trường Đại học Đà Lạt thành trung tâm đào tạo chất lượng cao Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Phát triển trung tâm đào tạo chất lượng cao tại 2 Trường Đại học Tây Nguyên và Đại học Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mang tính đột phá để Trường Đại học Đà Lạt nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Nguyên.

Quang cảnh một góc khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt

Theo đề án, Trường Đại học Đà Lạt được định hướng trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao hàng đầu khu vực Tây Nguyên, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, dược liệu, chăm sóc sức khỏe, vật lý nguyên tử - hạt nhân và sư phạm. Quyết định này không chỉ mang lại cơ hội phát triển đột phá cho trường mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững của địa phương và khu vực.

Trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao mang lại nhiều lợi thế chiến lược cho Trường Đại học Đà Lạt. Trước hết, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu đến năm 2030, trên 50% giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Cùng với đó, trường đặt mục tiêu mở rộng quy mô đào tạo, hướng đến quy mô đào tạo hơn 15.000 sinh viên chính quy, tuyển sinh hàng năm trên 3.500 sinh viên, tập trung vào các ngành nghề gắn liền với nhu cầu thực tiễn của khu vực.

Một trong những chiến lược quan trọng của trường là nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Dự kiến, đến năm 2030, với trên 20% chương trình đào tạo đại học sẽ đạt kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của trường trên phạm vi toàn cầu. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận với chương trình đào tạo tiên tiến, nâng cao cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Định hướng đến năm 2045, Trường Đại học Đà Lạt sẽ trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước, có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á về một số lĩnh vực trọng điểm.

TS Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết: Để thực hiện các mục tiêu của đề án, hội đồng trường sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược. Trước hết, chú trọng thu hút và đào tạo đội ngũ giảng viên chất lượng cao, đặc biệt, trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh và kỹ thuật hạt nhân. Tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông qua việc đầu tư trọng điểm vào các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn của khu vực Tây Nguyên, đồng thời, góp phần nâng cao năng lực khoa học - công nghệ của trường.

Hợp tác trong nước và quốc tế cũng là yếu tố quan trọng để Trường Đại học Đà Lạt phát triển bền vững. Việc liên kết với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả nhà trường và xã hội...

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ cùng sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học, Trường Đại học Đà Lạt đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển thành một cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên cũng như cả nước.