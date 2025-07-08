Phát triển vùng đô thị du lịch đẳng cấp

Phường Xuân Hương-Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sáp nhập năm phường trung tâm thành phố Đà Lạt cũ; có dân số lớn nhất trong 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng; là trung tâm chính trị-văn hóa của tỉnh.

Phường cũng là địa điểm tổ chức Festival hoa Đà Lạt, tập trung những không gian sáng tạo âm nhạc giúp Đà Lạt ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Thành lập trên cơ sở sáp nhập các Phường 1, 2, 3, 4, 10 thuộc thành phố Đà Lạt (trước đây), phường Xuân Hương-Đà Lạt có diện tích tự nhiên 73,4 km2, quy mô dân số hơn 103.000 người.

Phường có di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương, được ví như “viên ngọc xanh” giữa xứ ngàn hoa Đà Lạt, nay là trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng. Nền tảng sáp nhập từ những phường trung tâm thành phố Đà Lạt (trước đây) đã tạo nhiều dư địa, điều kiện thuận lợi giúp phường Xuân Hương-Đà Lạt phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong tương lai, nhất là phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, dịch vụ và thương mại.

Nhiếp ảnh gia Trương Ngọc Thụy sinh ra và lớn lên tại TP Đà Lạt (trước đây), hiện sinh sống ở phường Xuân Hương-Đà Lạt. Đối với ông, không gian quanh hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình, ấp Ánh Sáng, xa hơn là trục di sản đường Trần Hưng Đạo, hồ Tuyền Lâm… là “trầm tích tình yêu”, được đắp bồi theo lớp thời gian cuộc đời. “Sau khi sáp nhập, phường Xuân Hương-Đà Lạt ôm trọn khu vực trung tâm Đà Lạt trước đây; cùng với nhiều địa danh, thắng cảnh du lịch nổi tiếng, nơi tập trung hệ thống dịch vụ lưu trú, mua sắm… là điều kiện thuận lợi để phường “quy hoạch” lại chiến lược phát triển mới xứng tầm”, ông Thụy chia sẻ.

Trên địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt có các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như hồ Xuân Hương, thác Datanla, thác Prenn, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, di sản kiến trúc ga Đà Lạt, Trường cao đẳng Đà Lạt…, cùng nhiều cơ sở tổ chức sự kiện biểu diễn nghệ thuật, không gian sáng tạo nghệ thuật. Toàn phường có hơn 1.410 cơ sở lưu trú du lịch; 16 khu, điểm du lịch; 8.978 hộ kinh doanh cá thể và 1.833 doanh nghiệp… Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Mậu Hà khẳng định: “Đây là nhân tố quyết định đến sự tăng trưởng của phường. Chúng tôi xác định du lịch, dịch vụ, thương mại là những “trụ cột” phát triển, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của phường”.

Toàn phường hiện có hơn 570 ha sản xuất nông nghiệp, trong đó 237 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 630 triệu đồng/ha. Kinh tế nông nghiệp chuyển sang hướng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn kết chuỗi giá trị và phát triển du lịch canh nông. Đến nay, địa phương có 18 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đây cũng là tiềm năng, thế mạnh để phát huy chuỗi giá trị du lịch-thương mại.

Là khu vực đô thị trung tâm tỉnh Lâm Đồng, có nhiều dư địa để phát triển toàn diện trong thời gian tới, phường xác định các mục tiêu: Không ngừng đổi mới, sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh; lấy ổn định làm nền tảng để phát triển, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, xây dựng, phát triển phường Xuân Hương-Đà Lạt giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm trung tâm kinh tế, chính trị, hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: “Phường Xuân Hương-Đà Lạt định hướng trở thành vùng đô thị du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng; phường thông minh, hiện đại; có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và quốc tế”.

Phường tiếp tục thực hiện phát triển du lịch bền vững, có tốc độ tăng trưởng cao; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch một cách toàn diện theo quy hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; bảo tồn và khai thác tốt nhất di sản, khu di tích danh thắng, hệ thống di tích khác; thu hút phát triển sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, từng bước tiệm cận với các sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới như du lịch canh nông, du lịch âm nhạc, du lịch mạo hiểm, du lịch golf, du lịch chữa bệnh, du lịch nghỉ dưỡng…

Bên cạnh đó, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch; phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch trọng yếu như hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng công nghiệp giải trí, khu vui chơi; tạo môi trường sinh sống hiện đại, tiện nghi và hấp dẫn nhà đầu tư đến làm việc và sinh sống; phối hợp phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác giá trị thành viên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trong lĩnh vực du lịch.

Theo đồng chí Đặng Đức Hiệp, phường sẽ huy động các nguồn lực để triển khai chương trình phát triển, gắn kết các không gian đô thị Cam Ly, Lâm Viên, Xuân Hương, Xuân Trường, Lang Biang để phát huy tiềm năng, giá trị kinh tế du lịch-dịch vụ, nông nghiệp và không gian phát triển; phát huy phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” để xây dựng phường Xuân Hương-Đà Lạt trở thành vùng đất văn hóa, thân thiện, thật sự là “nơi cần đến và nơi đáng sống.