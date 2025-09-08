Tin mới

    Phi hành đoàn Crew-10 khép lại sứ mệnh trên ISS với nhiều thí nghiệm trọng yếu

    Thanh Phương (TTXVN) 09/08/2025 15:21

    Sau gần 5 tháng làm việc ngoài không gian, 4 phi hành gia quốc tế thuộc sứ mệnh Crew-10 đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX, bắt đầu hành trình 17,5 giờ trở về Trái Đất.

    Chú thích ảnh
    Từ trái sang phải, các thành viên phi hành đoàn SpaceX Crew-10 của NASA: Kirill Peskov, Nichole Ayers, Anne McClain và Takuya Onishi, cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên trong mô-đun phòng thí nghiệm Kibo của Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA

    Thành viên phi hành đoàn Crew-10 gồm chỉ huy Anne McClain và Nichole Ayers (cùng thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ - NASA), Takuya Onishi (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản – JAXA) và Kirill Peskov (Cơ quan Vũ trụ Nga – Roscosmos).

    Dự kiến, con tàu sẽ đáp xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California (Mỹ) lúc 11h33 sáng 9/8 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), tức 22h33 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một phi hành đoàn thuộc Chương trình Du hành thương mại của NASA hạ cánh ngoài khơi bang California.

    Trong 146 ngày trên quỹ đạo, phi hành đoàn Crew-10 đã thực hiện hơn 200 thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu sự phát triển của thực vật và phản ứng của tế bào trước tác động của vi trọng lực. NASA nhấn mạnh các phi hành gia mang về Trái Đất “những nghiên cứu quan trọng và cần xử lý ngay” để phục vụ khoa học và ứng dụng thực tiễn.

    Crew-10 rời Trái Đất ngày 14/3/2025, thay thế phi hành đoàn Crew-9 – trong đó có hai phi hành gia Mỹ Butch Wilmore và Sunita Williams từng bị mắc kẹt trên ISS tới 9 tháng vì sự cố động cơ tàu Starliner của hãng Boeing. Lẽ ra họ chỉ ở trên quỹ đạo 8 ngày để thử nghiệm chuyến bay có người lái đầu tiên của Starliner vào tháng 6/2024, nhưng sự cố khiến con tàu không thể quay về an toàn.

    Theo thông báo của NASA hồi đầu tuần này, ông Wilmore – người từng bay trên 4 con tàu vũ trụ khác nhau và tích lũy 464 ngày trong không gian - đã tuyên bố nghỉ hưu, khép lại 25 năm cống hiến tại NASA. Trong khi đó, bà Williams tiếp tục ở lại cơ quan này với tư cách thành viên của Đoàn phi hành gia.

    Một tuần trước khi Crew-10 rời ISS, 4 thành viên của sứ mệnh kế nhiệm đã cập bến ISS, gồm các phi hành gia Zena Cardman và Mike Fincke (cùng của Mỹ), Kimiya Yui (Nhật Bản) và Oleg Platonov (Nga). Họ sẽ có 6 tháng “trực chốt” trên ISS.

