Phí phục vụ không tính đóng BHXH bắt buộc

Điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2024 quy định: "Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương".

Đồng thời, Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH cũng quy định các khoản bổ sung khác được trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương thuộc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Trong thực tế hoạt động của ngành nhà hàng - khách sạn, phí phục vụ (Service Charge) là khoản tiền doanh nghiệp thu từ khách hàng theo chính sách giá, sau đó phân phối lại cho người lao động theo quy chế của doanh nghiệp.

Khoản tiền này thường được chi trả cùng kỳ trả lương hằng tháng, liên tục trong suốt quá trình người lao động làm việc, mặc dù số tiền thực tế có thể thay đổi theo doanh thu từng tháng.

Căn cứ các quy định nêu trên, ông Đặng Văn Minh hiểu rằng khoản phí phục vụ (Service Charge) do doanh nghiệp thu từ khách hàng và chi trả cho người lao động theo quy chế của doanh nghiệp, nếu được trả thường xuyên, liên tục trong mỗi kỳ trả lương, mặc dù số tiền thực tế có thể thay đổi theo doanh thu từng tháng, thì vẫn được xem là khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương và thuộc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Ông Minh hỏi, ông hiểu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật BHXH năm 2024, khoản1 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động;

- Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con, đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Theo đó, các khoản này không phải là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác và không thuộc tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Đối chiếu các quy định nêu trên, phí phục vụ (Service Charge) nêu trong câu hỏi của ông không phải là tiền lương làm căn cứ để tính đóng BHXH bắt buộc theo quy định.