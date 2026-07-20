Phí SMS Banking: Vì sao khách hàng Vietcombank và Agribank vẫn bị trừ tiền hàng tháng? Dịch vụ SMS Banking vẫn tiêu tốn của người dùng từ 10.000 đến 25.000 đồng mỗi tháng do chi phí viễn thông. Chuyển sang thông báo qua ứng dụng là giải pháp tối ưu để quản lý tài khoản miễn phí.

Trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng lớn tại Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn phí chuyển khoản và phí duy trì tài khoản, nhiều người dùng vẫn bất ngờ khi thấy số dư bị khấu trừ định kỳ hàng tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dịch vụ SMS Banking – hình thức thông báo biến động số dư qua tin nhắn truyền thống vốn vẫn đang được duy trì thu phí dựa trên thỏa thuận giữa ngân hàng và các nhà mạng viễn thông.

Cơ chế hoạt động và biểu phí SMS Banking hiện nay

SMS Banking là dịch vụ kỹ thuật kết nối giữa hệ thống lõi của ngân hàng (Core Banking) và hạ tầng viễn thông để gửi thông tin giao dịch trực tiếp đến số điện thoại đăng ký của khách hàng. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt lệnh gửi tin nhắn ngay khi có phát sinh thay đổi số dư trong tài khoản thanh toán.

Hiện nay, mức phí dịch vụ này không cố định mà thay đổi tùy theo chính sách của từng đơn vị và số lượng tin nhắn phát sinh. Cụ thể:

Ngân hàng Mức phí cơ bản (VNĐ/tháng) Đặc điểm áp dụng Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank 10.000 Áp dụng cho số lượng tin nhắn dưới ngưỡng quy định; vượt ngưỡng sẽ tính thêm phí. MB Từ 25.000 Tùy theo phạm vi giao dịch và gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, MB cung cấp các gói SMS Banking với mức phí từ 25.000 đồng mỗi tháng, tùy theo phạm vi giao dịch mà khách hàng muốn nhận thông báo.

Khách hàng nên kiểm tra các dịch vụ đang đăng ký để tránh bị trừ phí SMS Banking nếu không còn nhu cầu sử dụng. Ảnh: Lê Duy.

Tại sao ngân hàng vẫn duy trì thu phí SMS Banking?

Theo giải thích từ các tổ chức tín dụng, việc duy trì mức phí này là do ngân hàng phải thanh toán chi phí viễn thông cho các nhà mạng để thực hiện việc gửi tin nhắn. Đây là khoản chi phí hạ tầng mà ngân hàng khó có thể miễn hoàn toàn cho khách hàng nếu số lượng giao dịch phát sinh lớn.

Ngược lại, hình thức nhận thông báo qua ứng dụng ngân hàng số (thông báo OTT) hoạt động dựa trên kết nối internet, gần như không phát sinh chi phí duy trì cho từng tin nhắn. Do đó, hầu hết các ngân hàng hiện nay đều khuyến khích người dùng chuyển sang nhận thông báo qua App để được miễn phí hoàn toàn.

So sánh thông báo qua SMS và qua Ứng dụng (App)

Việc lựa chọn giữa SMS Banking và thông báo qua ứng dụng phụ thuộc vào nhu cầu và thiết bị của người dùng. Dưới đây là phân tích kỹ thuật về hai giải pháp này:

Thông báo qua Ứng dụng (OTT): Cập nhật nhanh hơn, cung cấp chi tiết thông tin giao dịch, cho phép xem lại lịch sử dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, yêu cầu điện thoại phải có kết nối internet (3G/4G/Wi-Fi).

Cập nhật nhanh hơn, cung cấp chi tiết thông tin giao dịch, cho phép xem lại lịch sử dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, yêu cầu điện thoại phải có kết nối internet (3G/4G/Wi-Fi). SMS Banking: Hoạt động ổn định ngay cả khi không có mạng internet, phù hợp với người dùng sử dụng điện thoại phổ thông hoặc người lớn tuổi không quen thao tác trên ứng dụng. Nhược điểm là mất phí hàng tháng và có thể bị trễ tin nhắn do nghẽn mạng viễn thông.

Đối với những khách hàng đã chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh và cài đặt ứng dụng ngân hàng, việc chủ động kiểm tra và hủy dịch vụ SMS Banking là cách hiệu quả để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết. Người dùng có thể thực hiện hủy dịch vụ ngay trên ứng dụng hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp quy định của từng ngân hàng để tối ưu hóa việc quản lý tài chính cá nhân.