Việc tử tế Phía Đông Lâm Đồng đồng loạt làm sạch môi trường đón Sports Festival 2026 Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Sports Festival 2026, sáng 1/8, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị với sự tham gia của đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, giáo viên, doanh nghiệp và Nhân dân.

Phường Tiến Thành huy động nhiều lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường

Tại phường Tiến Thành, nơi sự kiện Sports Festival 2026 diễn ra, UBND phường đã huy động lực lượng chia thành 3 tổ, ra quân đồng loạt trên các tuyến đường trọng điểm gồm Trần Quý Cáp, Âu Cơ và Lạc Long Quân.

Các tổ thực hiện thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, vệ sinh vỉa hè, lòng đường và khu vực công cộng, đồng thời vận động các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, du lịch cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hàng trăm người dân ở phường Tiến Thành tham gia dọn vệ sinh môi trường

Đợt ra quân có sự tham gia của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an, quân sự, Đoàn Thanh niên, các trường học, cán bộ và Nhân dân các tổ dân phố.

Bên cạnh đó còn có sự phối hợp của Lữ đoàn Hải quân 681, Trung đoàn Bộ binh 812, Đội Công tác Biên phòng Tiến Thành cùng nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng quân đội tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Song song với công tác vệ sinh môi trường, Công an phường Tiến Thành chủ trì phối hợp với lực lượng trật tự đô thị tăng cường kiểm tra, chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về mỹ quan đô thị; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng cảnh quan thông thoáng, sạch, đẹp trước, trong và sau thời gian diễn ra Sports Festival 2026.

Nhân viên các khu du lịch trên địa bàn phường Tiến Thành dọn vệ sinh chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Theo kế hoạch, các tổ dân phố cũng đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh tại khu dân cư, huy động đông đảo người dân tham gia; Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận bố trí phương tiện, nhân lực thu gom, vận chuyển rác ngay trong ngày để không xảy ra tình trạng tồn đọng, tái ô nhiễm.

Hoạt động nhằm tạo diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng môi trường văn minh, an toàn tạo ấn tượng đẹp với người dân và du khách trong dịp diễn ra Sports Festival 2026.

Dưới đây là hình ảnh các địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng ghi nhận vào sáng 1/8:

Cán bộ, đoàn viên và Nhân dân phường Bình Thuận tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Cán bộ, đoàn viên và Nhân dân phường Bình Thuận tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Cán bộ, đoàn viên và Nhân dân phường Bình Thuận tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Cán bộ, đoàn viên và Nhân dân phường Bình Thuận tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phan Thiết tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phan Thiết tham gia dọn vệ sinh tại khu vực chợ Phan Thiết

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phan Thiết tham gia dọn vệ sinh môi trường trên sông Cà Ty

Cán bộ và Nhân dân phường Mũi Né tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Cán bộ và Nhân dân phường Mũi Né tham gia dọn vệ sinh môi trường vào sáng ngày 1/8

Cán bộ và Nhân dân phường Mũi Né tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực biển Mũi Né

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phú Thủy tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phú Thủy tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng phường Phú Thủy tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Người dân phường Hàm Thắng tham gia dọn vệ sinh môi trường

Người dân phường Hàm Thắng tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư

Người dân phường Hàm Thắng tham gia dọn vệ sinh môi trường

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng xã Tuyên Quang tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng xã Tuyên Quang tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026

Đông đảo người dân và lực lượng chức năng xã Tuyên Quang tham gia dọn vệ sinh môi trường chào mừng sự kiện thể thao Sports Festival 2026