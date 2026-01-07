Chính trị Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và một số thành phố trực thuộc Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế kể từ sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất; đồng thời nhấn mạnh còn rất nhiều công việc cần làm.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh, phức tạp, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế phải dự báo sớm, tham mưu nhanh, chính xác và hành động chủ động, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, tự chủ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là phiên họp để khởi động một cơ chế mới, thống nhất phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Phiên họp cần tập trung thảo luận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; dự kiến Chương trình công tác năm 2026; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo cũng như những vấn đề trọng tâm mà Ban Chỉ đạo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận việc chuẩn bị cho phiên họp cũng như triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế từ sau Đại hội XIV. Thủ tướng nhấn mạnh, chủ trương, đường lối của Đảng đã rõ, vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chủ trương quan trọng của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng khẳng định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo rất lớn, trong đó Bộ Ngoại giao với tư cách Cơ quan Thường trực đóng vai trò đầu mối, nòng cốt; chương trình công tác của Ban Chỉ đạo cần ưu tiên việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thêm thị trường mới, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, bảo đảm an ninh năng lượng, tự chủ chiến lược của đất nước. Đặt kỳ vọng vào các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng đề nghị các Đại sứ nâng cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần chủ động đóng góp, tạo kết quả cụ thể, thiết thực, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị trong giai đoạn 2026-2030, cần tập trung hoàn thiện và ban hành các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động của 3 trụ cột đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh phát triển các hình thức ngoại giao; tăng cường giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật để phù hợp với các luật lệ, chuẩn mực chung và những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTA mà Việt Nam là thành viên. Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội phát huy các quy chế hợp tác vừa ký kết, tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao vai trò của Bộ Ngoại giao với tư cách là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tham mưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là trong việc mở rộng không gian phát triển của đất nước. Đồng chí khẳng định, đối ngoại Đảng có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong việc củng cố tin cậy chính trị, định hướng chiến lược, góp phần củng cố chiều sâu quan hệ đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh, thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các ban, bộ, ngành, địa phương trong cả nước về tầm quan trọng của đối ngoại đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ với đảng cầm quyền của các nước và phải tạo ra kết quả cụ thể trong đối ngoại Đảng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao trình bày các dự thảo văn bản nền tảng phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao trong vai trò là Cơ quan Thường trực. Đồng chí cho biết, công tác hội nhập quốc tế từ sau khi ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW đến nay đã có chuyển biến rõ nét, trở thành một động lực cho phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng vị thế quốc gia.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và triển khai nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, hội nhập quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương trong tham mưu chiến lược, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của đất nước, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; tăng cường điều phối liên ngành, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện và đối ngoại của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cần phát huy cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối để xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, liên ngành, liên lĩnh vực, vượt thẩm quyền một cơ quan cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện văn bản theo hướng cụ thể về thẩm quyền, quy trình, đầu mối, trách nhiệm, cơ chế theo dõi, kiểm tra và thiết lập kỷ luật thực thi bằng phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Về nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, hoàn thiện ngay các văn bản nền tảng để Ban Chỉ đạo vận hành thống nhất, hiệu quả; giao Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, xây dựng Ban Chỉ đạo thực sự trở thành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, điều phối thống nhất, đôn đốc quyết liệt, kiểm tra nghiêm minh, góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên mới.