Thời sự Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I Chiều 9/7, tại phường Phú Thủy đã diễn ra Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của 157 đại biểu.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/7), đánh dấu bước kiện toàn tổ chức hội

Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức hội, hướng tới xây dựng đội ngũ người làm báo đoàn kết, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tham dự phiên làm việc thứ nhất có các khách mời và 157 đại biểu chính thức đại diện các chi hội, liên chi hội và hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

Nhà báo Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông qua chương trình đại hội

Đại hội được tổ chức theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 điều hành phiên thứ nhất

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tiến hành các nội dung theo chương trình làm việc. Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 thành viên điều hành các nội dung của đại hội.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng các đồng chí: Vũ Ngọc Tú (Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Hùng (Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng), Đỗ Công Tính (Trưởng Phòng Thời sự, Báo và PTTH Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Hải Yến (Trưởng Phòng Dân tộc thiểu số, Báo và PTTH Lâm Đồng) được tín nhiệm tham gia Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu dự và theo dõi Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên để ghi chép, tổng hợp toàn bộ diễn biến đại hội. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 thành viên cũng được bầu nhằm thực hiện nhiệm vụ thẩm tra tư cách đại biểu, giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định của Điều lệ Hội.

Các đại biểu dự Phiên thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thông qua Quy chế đại hội

Tiếp đó, đại hội thông qua quy chế làm việc và nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Các nội dung được triển khai công khai, dân chủ, bảo đảm đúng quy định và nhận được sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự trình đại hội bầu

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên làm việc thứ nhất là công tác nhân sự. Đại hội đã xem xét Đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số lượng 17 ủy viên. Đồng thời bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên theo quy định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định, Ban Bầu cử đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Theo phân bổ, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng được bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp trên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII

Phiên làm việc thứ nhất diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao. Các nội dung chương trình đều được triển khai đúng quy định, tạo tiền đề quan trọng để đại hội tiếp tục thảo luận, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Nhà báo Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại đại hội

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 10/7 với phiên làm việc thứ hai.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận các mục tiêu, phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua nghị quyết và ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.