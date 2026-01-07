Philips Evnia 27M2N6500L: Màn hình QD-OLED 240Hz lý tưởng cho đồ họa và gaming Philips Evnia 27M2N6500L kết hợp tấm nền QD-OLED chuẩn màu Delta E < 2 cùng tần số quét 240Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị vượt trội cho cả công việc sáng tạo lẫn giải trí tốc độ cao.

Màn hình Philips Evnia 27M2N6500L vừa chính thức ra mắt, đánh dấu một bước tiến mới trong việc xóa nhòa ranh giới giữa thiết bị làm việc chuyên nghiệp và màn hình gaming cao cấp. Với việc trang bị tấm nền QD-OLED, sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về màu sắc mà còn sở hữu tốc độ phản hồi vượt trội, phù hợp cho nhu cầu đa nhiệm của người dùng hiện đại.

Thiết kế tối giản và tính công thái học linh hoạt

Trái ngược với phong cách hầm hố thường thấy trên các dòng màn hình chơi game, Philips Evnia 27M2N6500L đi theo ngôn ngữ thiết kế tối giản. Với gam màu Dark Slate hiện đại và ba cạnh viền siêu mỏng, thiết bị dễ dàng hòa nhập vào không gian làm việc chuyên nghiệp lẫn góc giải trí tại gia.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở chân đế công thái học linh hoạt. Người dùng có thể tùy chỉnh nâng hạ độ cao lên đến 130 mm, xoay dọc 90 độ, hoặc xoay trái/phải 30 độ. Khả năng điều chỉnh đa dạng này giúp giảm thiểu áp lực lên cổ và cột sống trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngoài ra, chân trụ còn tích hợp khe đi dây thông minh và giá treo tai nghe, giúp tối ưu hóa diện tích mặt bàn.

Công nghệ QD-OLED: Đột phá về màu sắc và độ tương phản

Sức mạnh cốt lõi của Philips Evnia 27M2N6500L nằm ở tấm nền QD-OLED (Quantum Dot OLED). Đây là sự kết hợp giữa khả năng tự phát sáng của OLED và công nghệ chấm lượng tử, mang lại độ phân giải QHD sắc nét trên kích thước 27 inch.

Nhờ đặc tính của OLED, màn hình đạt tỷ lệ tương phản lên đến 1.500.000:1, tái tạo sắc đen sâu tuyệt đối. Thiết bị hỗ trợ HDR10 và độ sâu màu 10 bit, cho phép hiển thị hơn một tỷ màu sắc với độ phủ màu ấn tượng: 99% DCI-P3 và 98% Adobe RGB. Đặc biệt, với giấy chứng nhận cân màu Delta E < 2 ngay từ khi xuất xưởng, đây là lựa chọn tin cậy cho các công việc thiết kế đồ họa và dựng video chuyên nghiệp.

Hiệu năng gaming chuyên nghiệp với tần số quét 240Hz

Không chỉ dừng lại ở đồ họa, Philips Evnia 27M2N6500L còn là một cỗ máy gaming thực thụ. Màn hình sở hữu tần số quét lên tới 240Hz cùng thời gian phản hồi siêu tốc 0.03ms (GtG). Thông số này giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng bóng mờ (ghosting) trong các tựa game tốc độ cao.

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận NVIDIA G-SYNC Compatible, đảm bảo khung hình luôn ổn định, không bị xé hình hay giật lag. Để bảo vệ thị giác, Philips tích hợp chế độ LowBlue Mode và công nghệ Flicker-free, giúp giảm mỏi mắt khi làm việc hoặc chơi game trong thời gian dài.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước 27 inch Tấm nền QD-OLED (Quantum Dot OLED) Độ phân giải QHD (2560 x 1440) Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.03ms (GtG) Độ chuẩn màu Delta E < 2; 99% DCI-P3 Công nghệ đồng bộ NVIDIA G-SYNC Compatible

Giá bán và chương trình ưu đãi

Với mức giá dưới 12 triệu đồng, Philips Evnia 27M2N6500L hiện là một trong những mẫu màn hình QD-OLED có chi phí tiếp cận dễ dàng nhất trên thị trường. Đây được xem là mức giá cạnh tranh khi so sánh với những công nghệ hiển thị cao cấp mà sản phẩm mang lại.

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Đáng chú ý, người dùng mua sản phẩm trong giai đoạn đầu còn có cơ hội nhận quà tặng Key Game bản quyền Yakuza Kiwamu 3. Với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và giá thành hợp lý, Philips Evnia 27M2N6500L hứa hẹn sẽ là giải pháp nâng cấp không gian hiển thị toàn diện cho người dùng trong thời gian tới.