Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chỉ đạo gỡ vướng các dự án động lực phía Đông Chiều 7/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án động lực phía Đông tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các phường, xã liên quan. Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu phía Đông Lâm Đồng. Tham dự tại các điểm cầu còn có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường: Mũi Né, Phú Thủy và xã Tân Thành.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu phía Đông Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình triển khai dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (các khu I, III, IV, V) và dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị.

Chủ tịch UBND phường Phú Thủy Nguyễn Văn Nghị báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I) có diện tích 47,5 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.511 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên, quá trình triển khai còn vướng khoảng 1.500 m² đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Đức Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Đối với Khu III có diện tích 218,65 ha, đến nay, đã giao đất, cho thuê đất đợt 1 với hơn 51 ha. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được địa phương phối hợp triển khai; đã họp xét pháp lý 101 hồ sơ, thông qua hội đồng bồi thường 95 hồ sơ và phê duyệt phương án đối với 17 hồ sơ.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và khẩn trương xác định giá đất cụ thể để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đã giao đất, cho thuê đất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Duy Khôi báo cáo tại buổi làm việc

Đối với Khu IV quy mô 193,79 ha và Khu V quy mô 157,14 ha, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Công ty TNHH Mặt Trời Bình Thuận là nhà đầu tư trúng thầu hai dự án.

Đối với dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành, diện tích trên 105 ha, tổng vốn đầu tư hơn 22.132 tỷ đồng, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Trần Tuấn Kiệt báo cáo tại buổi làm việc

Hiện dự án đang triển khai các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi đất, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, phương án đấu giá chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Trường Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho biết, thời gian qua, lãnh đạo UBND tỉnh đã thường xuyên làm việc, chỉ đạo quyết liệt; các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư đã tích cực triển khai các dự án nhưng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Riêng dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND xã Tân Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, định giá rừng, phương án đấu giá và các nội dung liên quan nhằm sớm đủ điều kiện triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong triển khai các dự án, tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

“ Các dự án động lực phía Đông có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Riêng đối với dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I), đồng chí Đặng Hồng Sỹ giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn bộ các vướng mắc, trường hợp cần thiết thì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với phần diện tích còn vướng. Đồng thời, tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất phương án xử lý, sớm đủ điều kiện tổ chức đấu giá dự án.

Đối với các dự án còn lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ. Riêng dự án Khu III phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào cuối tháng 9/2026.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các phường, xã liên quan

Đối với dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu xã Tân Thành tập trung tuyên truyền, vận động 2 hộ dân còn lại thực hiện bàn giao mặt bằng, phối hợp cắm mốc ranh giới dự án, hoàn thành trước ngày 20/8. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và hoàn chỉnh trong cuối tháng 8/2026.