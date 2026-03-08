Đời sống Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ kiểm tra tiến độ Cảng hàng không Phan Thiết Sáng 3/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (mặc áo xanh) cùng đoàn công tác kiểm tra dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng

Tại buổi kiểm tra, đại diện Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết báo cáo tiến độ triển khai dự án. Theo đó, dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư vào tháng 3/2026 và ký hợp đồng thực hiện dự án ngày 12/3/2026. Dự án có thời gian thực hiện 21 tháng.

Ông Nguyễn Văn Khiên, Trưởng Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng báo cáo tiến độ tại buổi kiểm tra

Dự án hạng mục hàng không dân dụng có thiết kế gồm: khu bay với sân đỗ đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay, hệ thống đường lăn, tháp kiểm soát không lưu, nhà điều hành, hệ thống đèn tín hiệu và các công trình bảo đảm hoạt động bay; cùng hệ thống giao thông nội cảng, bãi đỗ xe, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các công trình phụ trợ; nhà ga hành khách có diện tích khoảng 16.000 - 18.000 m², công suất khai thác 2 triệu hành khách mỗi năm.

Mặt bằng thi công hạng mục hàng không dân dụng

Đến nay, đơn vị đã hoàn thiện và nộp hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch. Các hạng mục đang được triển khai thi công gồm: phát quang, san nền khu vực nhà ga, đài kiểm soát và các công trình phụ trợ; phát quang, bóc hữu cơ và đắp nền khu vực đường lăn, sân đỗ máy bay.

Dự án hiện đã hoàn thành việc ép cọc thử nghiệm và đang tiến hành ép cọc đại trà

Đơn vị thi công đã hoàn thành việc ép cọc thử nghiệm và đang tiến hành triển khai ép cọc đại trà các hạng mục nhà ga hàng không dân dụng, đài kiểm soát không lưu và các công trình phụ trợ. Theo đơn vị thi công, tiến độ dự án hiện vẫn bảo đảm theo chủ trương đầu tư và sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới.

Báo cáo tại công trường thi công, đại diện Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai thi công xây dựng; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định, tạo điều kiện để dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại công trường thi công

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các sở, ngành trong việc triển khai dự án theo kế hoạch.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, Cảng hàng không Phan Thiết là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh Lâm Đồng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng đang được thi công theo đúng tiến độ



“ Chủ đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định, nhất là công tác thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan. Qua đó, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía Đông của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.