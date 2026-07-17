Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với phường Hàm Thắng Chiều 17/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hàm Thắng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Hàm Thắng, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của phường Hàm Thắng duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp từng bước được phục hồi sau ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển ổn định.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền báo cáo tại buổi làm việc

Địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt 38% kế hoạch, xếp thứ 31/124 xã, phường, đặc khu; thu ngân sách đạt 59% dự toán năm, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 105% chỉ tiêu giao.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững, ổn định.

Phường cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt gần 59% kế hoạch năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung địa phương quan tâm liên quan đến phân cấp, phân quyền trong điều động cán bộ, công chức; hướng dẫn triển khai vị trí việc làm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và một số vấn đề liên quan trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Y Quang BKrông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phường Hàm Thắng tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hàm Thắng đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng chỉ rõ một số hạn chế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, quy mô kinh tế nhỏ; tiến độ một số dự án đầu tư và giải ngân vốn có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị còn bất cập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhấn mạnh Hàm Thắng là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu địa phương tập trung đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao năng lực vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai còn tồn đọng; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc

“ Từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hàm Thắng phải rà lại các chỉ tiêu, nội dung được giao. Tất cả phải cụ thể, bảo đảm tính hiệu quả, trên tinh thần rõ người, rõ việc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu phường quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các chi bộ, khu phố; gắn nhiệm vụ phát triển đảng viên với xây dựng khu dân cư văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hàm Thắng dự buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Công an phường nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường phát huy vai trò nắm bắt tình hình trong Nhân dân, chủ động đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.