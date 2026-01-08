Đời sống Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng Chiều 1/8, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhân Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sỹ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhân Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Mặc dù hạ tầng kết nối giữa các vùng còn nhiều khó khăn, song tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tháng 6/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 9,2%, đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách đạt trên 60% kế hoạch Trung ương giao.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành tham dự buổi thăm, chúc mừng

Đặc biệt, trong tháng 7 vừa qua, tỉnh đã đón sự kiện sản xuất thành công thỏi nhôm đầu tiên, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp chế biến khoáng sản. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với quá trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng thành trung tâm công nghiệp nhôm của khu vực, tạo tiền đề thu hút các dự án chế biến sâu, từng bước hình thành chuỗi sản xuất các sản phẩm nhôm chất lượng cao trong thời gian tới.

Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn đầu tư, dự án sẽ góp phần nâng cao giá trị tài nguyên, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình

Hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông chiến lược như: cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; Bảo Lộc - Liên Khương… và các tuyến đường kết nối phía Đông với sân bay Long Thành, Quốc lộ 55, đường ven biển và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác nhằm tạo dư địa phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí cũng khẳng định, cùng với phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, trong đó có Giáo phận Phan Thiết, đã tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng nhân Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong thời gian qua. Trên cương vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã phát huy vai trò cầu nối giữa Giáo hội với chính quyền, vận động giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cùng quý linh mục tiếp tục phát huy uy tín, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dành tình cảm, sự động viên nhân dịp Kỷ niệm 10 năm tấn phong Giám mục.

Giám mục bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với các hoạt động tôn giáo cũng như việc tạo điều kiện để Giáo hội thực hiện các hoạt động mục vụ, giáo dục, bác ái xã hội.

Giám mục khẳng định Giáo phận Phan Thiết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, vận động bà con giáo dân phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.