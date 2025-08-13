Chính trị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tình hình các sở, ngành sau sáp nhập Chiều 13/8, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, kiểm tra các sở, ngành làm việc tại Trung tâm hành tỉnh về tình hình hoạt động, vận hành sau sáp nhập.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại các Sở Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đã thăm hỏi, kiểm tra điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban cũng như kiểm tra thực tế tình hình hoạt động, công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo nhanh về tình hình bố trí, sắp xếp phòng làm việc, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức cũng như kinh phí hoạt động từ sau sáp nhập đến nay.

Hoạt động của bộ máy, lãnh đạo các sở, ngành cơ bản đã ổn định; một số sở còn thiếu phòng làm việc đang được bố trí bổ sung. Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức từ Đắk Nông (cũ) và Bình Thuận (cũ) khi lên Lâm Đồng công tác phải thuê nhà, nên nhu cầu nhà công vụ rất lớn. Các sở, ngành kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh sớm quan tâm hỗ trợ.

Qua khảo sát thực tế và nghe lãnh đạo các Sở báo cáo, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trong việc bố trí sắp xếp, ổn định nơi làm việc, cố gắng khắc phục khó khăn ban đầu và bảo đảm công tác chuyên môn trong giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo các sở bố trí, sắp xếp, tạo không gian làm việc bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn tốt hơn; Sở Tài chính cần có ngay văn bản hướng dẫn cho các đơn vị trong việc sử dụng kinh phí hoạt động, không để chậm trễ, kéo dài.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo các trụ sở nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thời gian sớm nhất để cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định an tâm công tác.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các sở, ngành tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước mắt nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt trong công tác quản lý Nhà nước sau sáp nhập, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

