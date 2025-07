Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc dự Đại hội tại xã lớn nhất tỉnh Chiều 25/7, Đảng bộ xã Lạc Dương long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội phiên chính thức có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Cùng tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ cùng lãnh đạo các địa phương lân cận và 90 đại biểu đại diện cho 495 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Xã Lạc Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais của huyện Lạc Dương trước đây, với diện tích tự nhiên 828 km2, là địa phương có diện tích lớn nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 82,5%. Toàn Đảng bộ xã có 29 tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Ya Tiong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Ya Tiong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương nhấn mạnh: Nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các địa phương trước khi sáp nhập; nghiêm túc kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy 3 xã Đạ Sar, Đạ Nhim, Đạ Chais trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đặc biệt tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện của xã trong 5 năm tới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và giàu bản sắc.

Đồng chí Bùi Quốc Huân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã đề ra cơ bản đạt và vượt. Diện mạo của các địa phương có nhiều thay đổi tích cực, từng bước hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn nâng cao với 2/3 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kinh tế đạt được những mục tiêu quan trọng, đặc biệt là giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Là địa phương có diện tích rừng chiếm trên 86%/diện tích tự nhiên, lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sinh kế cho người dân. Hiện xã đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý bảo vệ rừng, góp phần giảm 20% số vụ vi phạm so với năm trước liền kề. Duy trì độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 86,4%.

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo thu đúng, thu đủ và chống thất thu. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 đạt 78,179 tỷ đồng, bằng 143,96% dự toán. Thực hiện chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, không xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, nhất là dự án về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiện có 52 dự án đầu tư ngoài ngân sách với số vốn đăng ký 4.193 tỷ đồng và 614 cơ sở hoạt động kinh tế.

Cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin luôn được quan tâm triển khai thực hiện; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 99,76%, hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,24%; nhận được sự hài lòng cao của người dân.

Là địa phương có đông đồng bào DTTS, xã chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, quan tâm bảo tồn “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”, “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của dân tộc Cơ Ho” tại thôn Đưng K’Si.

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã xác định mục tiêu phát triển với 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cùng 3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu đã góp ý vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân xã Lạc Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lạc Dương cùng với các địa phương trong tỉnh và cả nước bước vào thời kỳ lịch sử mới với sự thay đổi rõ nét về vị thế chính trị - xã hội.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lạc Dương chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo địa phương

Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ về cơ sở để thực hiện mục tiêu chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương

Xã Lạc Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 địa phương có bề dày lịch sử, giàu bản sắc văn hóa, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế -xã hội đặc thù, các tầng lớp Nhân dân ở đây luôn đoàn kết, đồng lòng, tích cực lao động sản xuất làm giàu chính đáng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương

Chính sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân, với văn hóa bản địa truyền thống giàu bản sắc, khát vọng vươn lên là yếu tố quan trọng, động lực để địa phương mạnh mẽ bứt phá, phát triển.

Bên cạnh đó, xã Lạc Dương nằm ở cửa ngõ phía Đông của tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Khánh Hòa, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh như dự án nâng cấp quốc lộ 27C, dự án đường cao tốc nối Đà Lạt và Nha Trang sẽ đi qua Trung tâm xã mở ra dư địa và không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo thuận lợi kết nối vùng và nâng cấp hạ tầng giao thông của xã.

Với những thời cơ, thách thức xen lẫn tiềm năng, lợi thế đòi hỏi xã cần có giải pháp để biến những thời cơ, thách thức này thành nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong giai đoạn lịch sử mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới phải bắt tay vào triển khai nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện và vận hành bộ máy chính quyền tinh gọn, đảm bảo thông suốt phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp từng giai đoạn.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho bà con nhân dân; giảm nghèo bền vững, thực chất gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước; tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, phát triển kinh tế dưới tán rừng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho người dân.

Có giải pháp phát triển lĩnh vực du lịch - dịch vụ tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là phát triển du lịch canh nông trải nghiệm, du lịch văn hóa giàu bản sắc… Chú trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã…

Phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội trên địa bàn xã. Duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”; Dự án “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của dân tộc Cơ Ho” phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ đi đôi với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của nhân dân địa phương; quan tâm công tác giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị xã Lạc Dương xây dựng Kế hoạch, Chương trình triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trên địa bàn xã gắn với công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác phát triển Đảng trong khu dân cư, bản làng, thôn xóm, trường học và doanh nghiệp…

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn xóm, khu dân cư không có tội phạm, tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng cho Đại hội lẵng hoa chúc mừng và bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với nội dung: “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển”.

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt trao tặng 50 triệu hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở xã Lạc Dương

Tại Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Lang Biang _ Đà Lạt đã trao tặng 50 triệu đồng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Dương nhằm hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Lạc Dương.