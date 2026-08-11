Thời sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra các hạng mục cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương Sáng 11/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra thực tế công tác thi công các hạng mục thuộc dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra thực tế dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Gung Ré (xã Di Linh)

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đã kiểm tra dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Gung Ré (xã Di Linh) phục vụ dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đây là dự án quan trọng được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 6/5/2024 với tổng mức đầu tư hơn 70,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đơn vị thi công gấp rút triển khai xây dựng các hạng mục tại dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư xã Gung Ré (xã Di Linh)

Theo báo cáo của chủ đầu tư và đơn vị thi công, khu tái định cư có diện tích 5,34 ha với 107 lô đất ở và đất thương mại dịch vụ. Đến nay, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành như: hệ thống giao thông nội bộ gồm 5 tuyến đường, hệ thống thoát nước mặt, nước thải và trạm xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm, hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tình hình triển khai thi công tại nút giao Phú Hội, xã Đức Trọng

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thi công tại nút giao Phú Hội, xã Đức Trọng, đoạn Km182+400 - Km183+600.

Đại diện nhà thầu cho biết hiện đang tập trung bàn giao mặt bằng, định vị công trình, làm đường công vụ, thi công nền móng, cọc khoan nhồi các cầu vượt và lắp đặt hệ thống rào chắn an toàn giao thông tạm thời để phục vụ thi công.

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ với đoàn công tác về tình hình thực hiện dự án tại nút giao Phú Hội, xã Đức Trọng

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc tại hiện trường, đồng chí Bùi Thắng và đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan tập trung cao độ cho công tác thi công, không để chậm tiến độ các hạng mục trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Đơn vị thi công triển khai thi công nền móng, cọc khoan nhồi các cầu vượt

Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu, an toàn lao động, an toàn giao thông và chất lượng công trình. Những khó khăn phát sinh phải được báo cáo kịp thời để xem xét tháo gỡ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đơn vị thi công thực hiện đào đắp đất tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra.