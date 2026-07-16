Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Cát Tiên 2 Trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức “2 con số” của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đề nghị xã Cát Tiên 2 cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc vào nông nghiệp, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 16/7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cát Tiên 2 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách địa bàn số 12 cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo sở, ngành, đơn vị là thành viên Tổ phụ trách địa bàn số 12 tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, mặc dù chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, giá vật tư nông nghiệp tăng trong khi giá nhiều loại nông sản giảm, kinh tế - xã hội của xã Cát Tiên 2 vẫn duy trì được đà phát triển ổn định.

Trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đảng bộ xã năm 2026, đến nay, đã có 4 chỉ tiêu hoàn thành, 5 chỉ tiêu đạt tiến độ, 2 chỉ tiêu chưa đạt và 4 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cát Tiên 2 dự buổi làm việc

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến đầu tháng 6 đạt hơn 5,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% dự toán năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, dự kiến đạt khoảng 50% kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Vụ đông xuân đạt kết quả tích cực, địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi bò sữa và tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Tiên 2 báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị với đoàn công tác

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt hơn 5.166 ha, bằng gần 90% kế hoạch năm; tổng đàn gia súc duy trì trên 10.000 con, gia cầm hơn 65.000 con. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, chống buôn lậu và gian lận thương mại được thực hiện thường xuyên, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã báo cáo với đoàn công tác

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã duy trì 9/9 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục được giữ vững. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 92%; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ.

Đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu

Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với 100% cán bộ, công chức được phổ cập kỹ năng ứng dụng AI trong công việc; toàn bộ thủ tục hành chính được số hóa. Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa tiếp nhận khoảng 2.000 hồ sơ, gần 95% được giải quyết trước hạn.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Cát Tiên 2 cho biết, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Quy mô kinh tế còn nhỏ, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp nên dễ bị tác động bởi thị trường và thời tiết. Việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Đồng chí Trần Đình Ninh, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo địa phương tại buổi làm việc

Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo vẫn còn khó khăn; yêu cầu về chuyển đổi số, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, tháo gỡ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường phân cấp gắn với bổ sung nhân lực cho cơ sở; đồng thời sớm triển khai các quy hoạch, phương án sắp xếp trường học, thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ phụ trách địa bàn số 12 phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến quy hoạch, đầu tư hạ tầng, biên chế, an ninh, trật tự và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận những kết quả tích cực mà xã Cát Tiên 2 đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định tình hình địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu xã khẩn trương khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, công tác thu ngân sách và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rà soát toàn bộ nhiệm vụ theo phương châm "6 rõ", nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ trong tổ chức thực hiện.

“ Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh, xã Cát Tiên 2 phải xây dựng lộ trình chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Cùng với đó, địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời rà soát, xây dựng lộ trình giảm nghèo hằng năm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để nâng cao đời sống người dân, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Bùi Thắng yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm trao đổi, trả lời bằng văn bản để có báo cáo tình hình của địa phương tới lãnh đạo Tỉnh ủy theo quy định.