Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Quảng Hòa Chiều 23/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Hòa, nhằm đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Hòa

Dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Hòa cho biết, Quảng Hòa là xã đặc biệt khó khăn với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và 75,6% dân số là đồng bào có đạo; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,25%.

Đồng chí Võ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, điều kiện hạ tầng của địa phương còn nhiều hạn chế. Giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nguồn lực phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,47%; tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 4,74 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định với 65 ha lúa đông xuân, 125 ha lúa hè thu, 34 ha ngô, 4 ha rau xanh; tổng đàn gia súc, gia cầm gần 25.000 con.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã trao 2.305 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá trên 1,15 tỷ đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa Hoàng Trung Diện nêu một số khó khăn, bất cập do địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, Quảng Hòa vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Trong đó, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Văn Diêu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp một số vướng mắc tại buổi làm việc

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn đã xuống cấp nghiêm trọng như: tuyến giao thông từ trung tâm xã đi Quảng Sơn và tuyến giao thông từ xã Quảng Hòa đi xã Đam Rông 3.

Bên cạnh đó, hệ thống điện chưa được đầu tư đồng bộ, hiện vẫn phụ thuộc nguồn điện từ tỉnh Đắk Lắk. Hệ thống cấp nước sạch mới đáp ứng nhu cầu của hơn 900 hộ dân. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của chính quyền phần lớn đã xuống cấp.

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như: di cư tự do, lôi kéo vượt biên, lừa đảo trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hòa Võ Văn Nam kiến nghị tỉnh quan tâm, ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối các vùng với địa phương; đầu tư hệ thống điện, nước sạch, các công trình dân sinh và bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc tại Đảng ủy xã Quảng Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Quảng Hòa trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong tổ chức Đảng, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Cùng với đó, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ sung đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu xã rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu nghị quyết đang thực hiện, xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, phù hợp để phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/12/2026

“ Xã cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền để các chủ trương, chương trình hành động thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu địa phương chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, nổi cộm trên địa bàn.

Địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.