Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng làm việc với xã Quảng Phú Sáng 23/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Lãnh đạo các ban, sở, ngành dự buổi làm việc tại xã Quảng Phú

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Phú, Đắk Nang và Đức Xuyên, xã Quảng Phú có diện tích hơn 264 km², dân số khoảng 17.500 người với 20 dân tộc cùng sinh sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, cơ bản ổn định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú Châu Văn Bảy báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc

Giá trị sản xuất ước đạt hơn 925,8 tỷ đồng (bằng 79,47% kế hoạch), thu ngân sách đạt 41 tỷ đồng (bằng 80,2% dự toán tỉnh giao). Địa phương thu hút 2 dự án đầu tư ngoài ngân sách, thành lập mới 2 hợp tác xã nông nghiệp.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, địa phương hoàn thành 100% kế hoạch phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Vũ Quang Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Tổ theo dõi địa bàn số 10 đánh giá cao công tác phát triển đảng viên mới của địa phương trong quý II/2026

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú kiến nghị tỉnh quan tâm xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô đã kéo dài nhiều năm. Đầu tư nâng cấp, bổ sung hệ thống bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 28 - tuyến giao thông huyết mạch phía Tây dài gần 40 km đi qua địa bàn.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Quảng Phú phát biểu tại buổi làm việc

Địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng và nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Bá Cường đề nghị địa phương tập trung rà soát việc sắp xếp các trường học, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và khoảng cách di chuyển

Dự kiến sau sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trường học, xã Quảng Phú còn 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT.

Địa phương đang khẩn trương sắp xếp đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập; đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức lại 18 thôn, bon và chuẩn bị công tác bầu cử trưởng thôn, bon vào ngày 26/7 theo đúng quy định.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 Huỳnh Ngọc Anh yêu cầu địa phương hết sức thận trọng trong việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 10 Huỳnh Ngọc Anh yêu cầu địa phương nâng cao cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự

"Vấn đề gì khó, còn vướng trong công tác sắp xếp cán bộ, xã Quảng Phú cần kịp thời trao đổi chuyên môn với các sở, ngành để giải quyết ngay từ cơ sở", đồng chí Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy xã Quảng Phú trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn, địa phương đã chủ động, nỗ lực triển khai công việc, giữ vững sự ổn định, từng bước tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú

Đồng chí Bùi Thắng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Phú tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện đúng tinh thần “6 rõ”.

Địa phương tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bám sát mục tiêu nghị quyết đề ra, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7,5%. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng.

“ Vướng mắc ở đâu, địa phương phải chủ động “xắn tay” cùng doanh nghiệp tháo gỡ ở đó, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, đi vào hoạt động. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Riêng đối với công tác phòng, chống thiên tai, đồng chí Bùi Thắng đề nghị địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án di dời nhà ở, bảo vệ tài sản của Nhân dân. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các tình huống gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng yêu cầu xã Quảng Phú quan tâm chỉ đạo, quản lý hiệu quả, phối hợp, giám sát hoạt động của các nhà máy thủy điện.