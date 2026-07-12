Thời sự Lâm Đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tử vong do đuối nước Chiều tối 12/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đuối nước tại xã Nâm Nung. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng chia sẻ nỗi đau của các gia đình nạn nhân đuối nước

Tại các gia đình, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình trước nỗi đau, mất mát quá lớn không gì bù đắp được. Đồng thời, nhấn mạnh đây là vụ việc đau lòng, gây mất mát to lớn đối với các gia đình và địa phương.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng và đoàn công tác chia buồn cùng gia đình

Trước sự việc đau lòng trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh giáo dục, trang bị cho trẻ em kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng xử lý tình huống khi nguy hiểm; đồng thời khuyến khích trẻ tham gia các lớp học bơi an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước.

Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, cắm biển cảnh báo tại những khu vực sông, suối, ao, hồ và những điểm có nguy cơ mất an toàn để phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

Các gia đình tăng cường quản lý, giám sát con em, nhất là trong thời gian nghỉ hè; thường xuyên nhắc nhở trẻ em không tự ý tắm sông, suối, ao, hồ hoặc vui chơi tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi không có người lớn đi cùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm động viên hỗ trợ các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao số tiền hỗ trợ của Tỉnh ủy đến các gia đình nạn nhân, mỗi hộ 10 triệu đồng.