Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thăm thương, bệnh binh tại Tân Thành và Hàm Thuận Nam Chiều 21/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại xã Tân Thành và Hàm Thuận Nam nhân Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng lãnh đạo Sở Nội vụ và xã Tân Thành tặng quà cho ông Nguyễn Văn Quyết

Tại xã Tân Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1944), bệnh binh 71%; ông Nguyễn Minh Luông (SN 1954), thương binh 21%, bệnh binh 61%, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; bà Ngô Thị Thu Hà (SN 1945), bệnh binh 61%, vợ liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Khương (SN 1936), thương binh 41%, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học 35%.

Tại xã Hàm Thuận Nam, đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: bà Hà Thị Hoa (SN 1937), thương binh 41%, mẹ liệt sĩ; ông Lâm Văn Huấn (SN 1955), thương binh 55%, bệnh binh 61%; ông Huỳnh Văn Được (SN 1956), thương binh 30% và bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1948), thương binh 21%, bệnh binh 61%.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Văn Khương ở xã Tân Thành

Tại các gia đình đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh; đồng chí gửi lời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đồng chí Bùi Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận Nam Nguyễn Thị Minh Hoàng (trái) tặng quà cho bà Hà Thị Hoa ở xã Hàm Thuận Nam

“ Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo người có công. Tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi; đồng thời huy động các nguồn lực để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực của các gia đình trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, cũng như việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi sức khỏe thương binh Lâm Văn Huấn ở xã Hàm Thuận Nam

Đồng chí Bùi Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo hơn nữa đối với các gia đình chính sách, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo đảm người có công được chăm lo toàn diện, kịp thời, đầy đủ.