Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng tri ân người có công tại La Gi và Tân Hải Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngày 21/7, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng tại phường La Gi và xã Tân Hải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng (trái) và lãnh đạo phường La Gi thăm hỏi sức khỏe ông Mai Thọ (giữa), thương binh 51%

Tại phường La Gi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà ông Mai Thọ (sinh năm 1938), thương binh 51%; ông Phan Trân (sinh năm 1930), thương binh 36%; ông Trần Thanh Xuân (sinh năm 1932), thương binh 42% và bà Phan Thị Thỉnh (sinh năm 1943), thương binh 35%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và đoàn công tác tặng quà cho thương binh Mai Thọ, phường La Gi

Đến từng gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, lắng nghe những chia sẻ của các thương binh về cuộc sống hiện nay; đồng chí gửi lời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thăm và tặng quà tri ân cho thương binh Phan Trân, phường La Gi

Đồng chí Bùi Thắng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến to lớn của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà của tỉnh cho thương binh Trần Thanh Xuân, phường La Gi

Đồng chí Bùi Thắng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống yêu nước, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và lãnh đạo phường La Gi trao quà cho thương binh Phan Thị Thỉnh

Tại xã Tân Hải, đồng chí Bùi Thắng và đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Huyền (sinh năm 1940), vợ liệt sĩ; bà Trần Thị Hồng Phương (sinh năm 1948), bệnh binh 81% và ông Phan Thanh Đông (sinh năm 1942), thương binh 81%.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình và trao những phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng gửi đến các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà cho bà Lê Thị Huyền, xã Tân Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng nhấn mạnh, công tác chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của toàn xã hội. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trao quà cho bà Trần Thị Hồng Phương, xã Tân Hải

Đồng chí Bùi Thắng mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng thăm hỏi sức khỏe, trao quà cho ông Phan Thanh Đông, xã Tân Hải

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp, ngành. Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho sự phát triển của quê hương.