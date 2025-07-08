Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ làm việc với xã La Dạ Sáng ngày 7/8, Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy, do đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương cấp xã và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã La Dạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ kiểm tra trụ sở làm việc đang xây dựng tại xã La Dạ

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ kiểm tra các thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo xã La Dạ cho biết: Đảng bộ xã La Dạ được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã La Dạ và xã Đa Mi. Toàn Đảng bộ có 19 tổ chức Đảng trực thuộc với 280 đảng viên. Sau khi Đảng bộ thành lập, được chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt, tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu, tập trung nghiên cứu để cụ thể hóa, vận dụng các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên triển khai thực hiện ở cấp mình. Kết quả việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã La Dạ đến nay cơ bản ổn định, chưa phát sinh những vụ việc tồn đọng, bức xúc, nổi cộm.

Hiện tại, Khối Đảng làm việc tại trụ sở xã Đa Mi (cũ), Khối chính quyền làm việc tại trụ sở xã La Dạ (cũ). Hệ thống các phần mềm quản lý văn bản được cập nhập, nâng cấp đảm bảo hoạt động xử lý văn bản trên toàn hệ thống từ tỉnh xuống địa phương và điều hành của địa phương đến cán bộ, công chức chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy xã La Dạ báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Trần Trung Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã La Dạ báo cáo tại buổi làm việc

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã La Dạ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngay sau khi tổ chức xong Đại hội vào ngày 24/7, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU; theo đó chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan xây dựng 9 kế hoạch và 2 chương trình để thực hiện Nghị quyết Đại hội. Theo kế hoạch, ngày 13/8, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội và các văn bản có liên quan.

Trong quá trình vận hành mô hình mới, lãnh đạo xã La Dạ nêu ra những khó khăn hiện nay của xã khi số lượng cán bộ còn thiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Khối lượng công việc trên các lĩnh vực hiện khá nhiều, trong khi các văn bản hướng dẫn vẫn còn chồng chéo giữa cũ và mới, nhất là về lĩnh vực tài chính, kế toán; một số nội dung công việc vẫn phải chờ hướng dẫn của cấp trên nên việc tham mưu triển khai còn gặp khó khăn.

Đối với Trung tâm phục vụ hành chính đang trong thời gian xây dựng, xã phải tận dụng Khu xưởng dệt để sử dụng và vận hành làm trụ sở Trung tâm hành chính phục vụ Nhân dân, do đó gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính (phần mềm một cửa) và các phần mềm chuyên môn (hộ tịch) còn phát sinh nhiều lỗi hàng ngày, ảnh hưởng đến thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính…

Lãnh đạo các sở, ngành trong đoàn công tác làm việc với xã La Dạ

Lãnh đạo Sở Nội vụ chia sẻ, hướng dẫn xã La Dạ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy chính quyền

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã chia sẻ, hướng dẫn xã La Dạ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã La Dạ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã La Dạ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của xã La Dạ trong quá trình vận hành bộ máy hành chính thời gian ban đầu còn thiếu cơ sở vật chất, công chức làm việc. Trên cơ sở đó, xã cần tiếp tục ổn định tổ chức, mua sắm trang thiết bị, máy móc đảm bảo thông suốt; bố trí, sửa chữa nhà công vụ cho cán bộ ở xa về làm việc. Động viên cán bộ, công chức tự nghiên cứu học tập, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao công nghệ thông tin đến tận thôn, trên tinh thần học đến đâu thực hành đến đó.

Ngoài ra, xã phải xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát động phong trào trồng hoa và cây xanh ở khu dân cư. Đồng thời, tăng cường hệ thống truyền thanh không dây để tuyên truyền và nắm tình hình trong Nhân dân. Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, rà soát thế mạnh của địa phương, xác định rõ việc để thúc đẩy đời sống kinh tế…