Chính trị Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ: Phát huy tối đa tiềm năng để đưa xã Tân Thành trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Sáng 24/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành (Lâm Đồng) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 long trọng tổ chức với sự tham dự của 160 đại biểu, đại diện cho 574 đảng viên trực thuộc 34 chi bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Lê, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành nhấn mạnh: "Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ I, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ 3 xã gồm xã Tân Thuận, xã Tân Thành, xã Thuận Quý, đánh dấu bước nhảy về chất lượng trong tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền cơ sở, sau khi thực hiện chủ trương xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tổ chức Đại hội lần này chính là dấu mốc khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tân Thành".

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững Quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo quyết tâm xây dựng xã Tân Thành phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội xem đây là mục tiêu phấn đấu, là động lực phát triển của xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cho Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định và có nhiều mặt chuyển biến tích cực; hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục nâng lên; hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy…

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, giai đoạn 2025 - 2030, xã Tân Thành đặt mục tiêu khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ trở thành trụ cột của nền kinh tế. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng kỹ thuật cao thông minh, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Song song đó, Đảng bộ xã Tân Thành đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng xã Tân Thành phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận những thành tựu của xã Tân Thành đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, xã Tân Thành là xã vừa có tài nguyên rừng, tài nguyên biển, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, do đó Đảng bộ xã cần tập trung khai thác, tận dụng những lợi thế và phát huy tối đa tiềm năng để đưa xã Tân Thành trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Tập trung giữ chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới. Xã cần tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các sản phẩm lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp để hoàn thành các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường giao thông kết nối, qua đó, tạo quỹ đất lớn để xã có không gian thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, địa phương cần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Đặc biệt, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao ứng dụng CNTT trong công việc. Đề nghị Đảng bộ xã phải phát động phong trào nâng cao trình độ chuyên môn môn nghiệp vụ, ứng dụng CNTT trong toàn xã. Phải xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ công việc.

Quang cảnh Đại hội

Với mô hình chính quyền mới, nhất là cấp hành chính phải đổi mới tư duy trong quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc sắp xếp chính quyền 2 cấp. Do đó, yêu cầu Đảng bộ xã Tân Thành tiếp tục coi xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo...

Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với những định hướng và mục tiêu cụ thể, trong không gian phát triển mới, thế lực mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thành sẽ vận dụng sáng tạo, đoàn kết, vươn lên thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.